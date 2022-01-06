شباب« المصريين الأحرار» يشاركون أقباط السويس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

قامت أمانة شباب حزب "المصريين الأحرار" بالسويس بتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث وزع رامى عبد الباسط أمين الشباب بالحزب في السويس، ومجموعة من أعضاء أمانة الشباب نتائج التقويم السنوى على المصلين قبل بدء قداس الميلاد، ونقل الشباب تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وعادل فاضل أمين المحافظة.

وأرسل عادل فاضل الأمين العام للحزب بالسويس برقيات تهنئة للقيادات الكنسية بأعياد الميلاد المجيد باسم الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وأسرة الحزب في السويس.

وشارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، الأقباط الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد يرافقه عددًا من الأساقفة والكهنة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الشخصيات العامة والسياسية.