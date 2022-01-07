«الأونروا» تعلن موعد إعادة إعمار المنازل المهدمة في غزة

أعلنت وكالة "الأونروا"، الخميس، أنها ستبدأ الأسبوع المقبل عملية إعادة إعمار مئات المنازل التي دمرت بقطاع غزة خلال التصعيد الأخير في مايو 2021.

قال المستشار الإعلامي للوكالة الأممية في غزة عدنان أبو حسنة في تصريحات اليوم، إن الأونروا ستبدأ الاتصال في العائلات اللاجئة المستهدفة لتزويدها بكافة الوثائق المطلوبة وبعد ذلك سيتم إيداع الدفعات الأولى من المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار في حساباتهم.

أوضح المستشار الإعلامي للوكالة الأممية بغزة، أنه تم إعادة إسكان أكثر من 400 عائلة أصيبت منازلها بأضرار جسيمة خلال الحرب جعلتها غير صالحة للسكن، إلى منازلها، وأن العملية مستمرة لإنجاز ما تبقى من عشرات المنازل الأخرى.

أشار إلى أن "أكثر من 4200 مستفيد من أصحاب المنازل التي أصيبت بأضرار جزئية حصلوا على كامل مستحقاتهم وأن 170 عائلة حصلت على الدفعة الأولى وهم من أصحاب البيوت التي أصيبت بأضرار كبيرة".

كان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية السويد آن ليندا أكدا ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي اللازم لوكالة "الأونروا" حتى تتمكن من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال ترؤس الصفدي وليندا المؤتمر الوزاري الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والذي عقد اليوم الثلاثاء في بروكسل بمشاركة 29 وزيرًا للخارجية ووزراء دولة ونواب للوزراء.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أنه بالرغم من موافقة الدول على التكليف الأممي الممنوح للأونروا إلا أنها لا تزال تواجه أزمة وجودية، داعيًا إلى ضرورة تقديم التمويل الكافي والمستدام لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وسد فجوة التمويل بصورة فورية، قائلًا "الاستثمار في الأونروا هو استثمار في السلام والأمل".

من جانبه، قال الصفدي إن الأونروا تتعرض لعجز مالي وصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لهذا العام، مشددًا على ضرورة دعم الوكالة لتتمكن من تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن إدامة عمل الوكالة هو مسئولية يجب تحملها عبر آلية تضمن مبدأ تقاسم الأعباء.

وثمن الصفدي قرار الإدارة الأمريكية باستئناف مساعداتها للوكالة، وقدمت حوالي 318 مليون دولار أمريكي لها هذا العام، مؤكدًا ضرورة وجود موازنات طويلة الأمد ومتعددة السنوات لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية وفقًا لتكليفها الأممي.. مشيرًا إلى دعم الأردن للوكالة وللاجئين الفلسطينيين، وأن بلاده ستظل تعمل مع الشركاء ومع الوكالة لضمان استمرار تقديم التمويل اللازم لها وسد العجز في موازناتها في ظل الظروف الصعبة التي تعمل بها.