الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب يتهم والدته بحرق شقيقته في طنطا

الامن
الامن

اتهم شاب والدته بإشعال النيران في شقيقته بسبب خلافات بينهما، في قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بنطاق أمن الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطاراً من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول فتاة تدعى خ أ ١٧ عامًا، مصابة بحروق شديدة وفي حالة سيئة، وتم احتجازها بقسم الحروق.

وبسؤال شقيق الفتاة ذكر تسبب والدتها في إشعال النيران بها وحرقها أثناء وقوفها أمام البوتاجاز نتيجة حدوث خلاف بينهما حيث تطورت مشادة كلامية بينهما إلى حالة من الغضب وتعرضت شقيقته للحرق بعدها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي كلفت مباحث مركز طنطا بسرعة عمل التحريات حول الواقعة، وتم استدعاء الأم لاستجوابها ونفت التهمة مؤكدة أن نيران البوتاجاز اشتعلت في جسد ابنتها بشكل مفاجيء أثناء وقوفها لإعداد الطعام، وتم التحفظ عليها لحين ورود التحريات حول الواقعة.

مستشفى طنطا الجامعي أمن الغربية لحين ورود التحريات مباحث مركز طنطا أم تحرق نجلتها

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