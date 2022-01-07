جمهورية «المسنين».. ماذا يفعل كبار السن على مواقع التواصل الاجتماعي؟

أصبحت السوشيال ميديا هلا ملاذ كبار السن، للخروج من واقعهم المليئ بالوحدة والعزلة.

ونسلط في السطور التالية الضوء على "دولة المسنين" على السوشيال ميديا، ماذا يبحثون وكيف يؤثر عليهم نفسيًا وجسديًا؟.

تعتبر صفحات الأخبار ومواقع الصور هي الأكثر بحثًا بالنسبة لكبار السن، وذلك وفقًا لإستطلاع راي أجرته صحيفة "لوكيب" الفرنسية، حيث أتضح أن صفحات الأخبار على السوشيال ميديا والحسابات الخاصة بالصور هي الأكثر بحثًا بالنسبة لكبار السن على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح المشاركون بالبحث، أن مواقع التواصل الإجتماعي تمثل الواقع بالنسبة لهم، من خلال معرفة أخر أخبار المجتمع والحياة، بالإضافة إلى مشاهدة الصور الغريبة والجميلة ايضًا، حيث تعتبر وسيلة فعالة في الحصول على المعلومة بشكل أبسط ومختلف عن نشرة الأخبار العادية والمعروففة.

كما يهتم كبار السن بالصفحات الخاصة بالصحة والطب، وذلك من خلال التعرف على ما هو جديد وابرز العلاجات للكثير من الأمراض، بالإضافة إلى وضع أسس وخطوات للحياة في سن الشيخوخة من خلال إتباع الأنظمة الغذائية الصحية والتي تنتشر صفحاتها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي ويتابعها الملايين من الاشخاص.

تضم شبكة الإنترنت الثير من المدونات والصفحات التي يديرها بلوجرز كبار سن، حيث تعتبر من الصفحات الشهيرة في العالم، منهم:

تيم رويت.. ملك الألعاب على السوشيال ميديا

تيم رويت

ألهم هذا الرجل البريطاني الغريب البالغ من العمر 71 عامًا الملايين من المشاهدين من خلال مجموعته الرائعة من الألعاب، فعلى الرغم من أن رويت يجمع الألعاب من جميع الأنواع ، إلا أنه يركز بشكل عام على للحيل السحرية، حيث يتابعه الملايين على موقع اليوتيوب.

عمل رويت كرسام في حفلات الأطفال من أواخر العشرينات من عمره حتى تقاعده في عام 2007 عندما كان عمره 65 عامًا، الأمر الذي جعله محببًا من قبل الاطفال، حيث أنه يعمل على جمع الألعاب وتخصيص معارض لتوزيعها على الاطفال، فهو يعتبر الجد المحبوب للأطفال.

جريج كينمان.. دروس مجانية في السلاح

جريج كينمان

يُعرف جريج كينمان، أيضًا باسم Hickok45، وهو أحد أشهر مدوني الفيديو على YouTube، حيث يتابعه أكثر من 1.5 مليون مشترك، حيث يقدم محتوى عن الأسلحة وكيفية تنظيفة مع دروس للتصويب وغيرها.

بعد تقاعده من التدريس، بدأ كينمان في تصوير مقاطع فيديو مع ابنه لمراجعة أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة، حيث انجذب العديد من مشاهديه إلى تجربته في مجال الذخائر حيث يشرح التاريخ الغني لأشهر الأسلحة النارية في العالم.

تتضمن فيديوهات كينمان، الكثير من المعلومات الهامة عن الاسلحة والتي تعتبر مرجعًا هاما للكثير من محبي الأسلحة والزخيرة، فدائمًا ما يشارك متابعية الأسلحة الجديدة، كما أنه يشارك العديد منهم في الخروج برحلات الصيد.

العازفة ماري.. الطرب على السوشيال ميديا

العازفة ماري

تعتبر ماري البالغة من العمر 81 عام، من سنغافورة، من مشاهير السوشيال ميديا، وذلك من خلال عزفها على الجيتار، حيث تضم قناتها على موقع يوتيوب أكثر من 2 مليون ونصف متابع، حيث تلقب بمواقع التواصل الإجتماعي بـ "الروكي ستار".

تنشر ماري الكثير من الفيديوهات عبر حسابتها الرسمية، وذلك بمعاونة أحفادها فدائمًا ما تخرج ببث مباشر مع المتابعين لتلبية ما يريدون سماعه.

كما أن ماري لديها الكثير من التواجد على الصعيد الواقعي، من خلال الحفلات الخاصة بها على الكثير من مسارح العالم، على الرغم من كبر سنها، حيث تسببت موهبة الجدة ماري ضجة كبيرة على الإنترنت مع مقاطع فيديو يوتيوب، حصدت من خلالها أكثر من مليون مشاهدة.

الجدة مريم.. أفلام قصيرة كوميديى

الجدة مريم

أصبحت الجدة ماري الألمانية والبالغة من العمر 85 عام، واحدة من أشهر مشاهير السوشيال ميديا، حيث تقدم محتوى كوميدي وتوعوي لكبار السن، من خلال مناقشة مشاكلهم بشكل بسيط ومرح، مثل بدءًا من ثرثرة المشاهير إلى علاج القلق المزمن لدى كبار السن.

ودائمًا ما تتفاعل مع المتابعين الذين أغلبهم من كبار السن، حيث تتشارك معهم الأحاديث حول مشاكلهم النفسية والمرضية، كما أنها تتواصل مع اطباء من أجل الإجابة عليهم.

بيتر أوكلي.. حكايات الحرب العالمية الثانية

بيتر أوكلي

على الرغم من وفاته في عام 2014، لن تكتمل قائمة كبار نجوم YouTube بدون بيتر أوكلي، ففي عام 2006، بدأ أوكلي في نشر سلسلة من مقاطع الفيديو عن سيرته الذاتية التي غطت بعضًا من أكثر الأحداث المدهشة في حياته، بما في ذلك الوقت الذي أمضاه كميكانيكي رادار خلال الحرب العالمية الثانية.

تتضمن فيديوهات أوكلي، الكثير من السرد والحكايات عن الحرب العالمية والاهوال التي رأها عندما كان جندي من جنود الجيش البريطاني التي يعشقها الصغير قبل الكبير، فدائمًا ما كان يظهر بالفيديوهات في الاماكن التي شهدت معارك أبان الحرب العالمية، ويشرح تفاصيل المعركة بأسلوب شيق وبسيط.

سيث جودين.. ندوات لكبار السن

سيث جودين

يقدم رجل الأعمال الأمريكي، Seth Godin، الكثير من الندوات والبث المباشر في الكثير من مساع الحياة، حيث يتسم أسلوبه بالبسيط كما انه لم يكتفي بذلك، بل نجح في إصدار الكثير من الكتب التي حققت نجاحًا كبير.

دائمًا ما يشارك متابعية الكثير من النقاشات حول تحقيق النجاح وسبل التفوق في الكثير من المجالات خاصة في مجال ريادة الأعمال، حيث يتشارك الأسئلة والإجابة عليها بمنتهى الوضوح والشفافية.

«طنط مني».. فيديوهات كوميدية بروح مصرية

طنط منى

تعتبر البلوجر الشهيرة بأسم "طنط مني" من المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أنها تعلق على الكثير من المواقف المصرية والعادات والتقاليد الخاصة بنا بشكل مرح وساخر.

تمتلك "طنط منى" الملايين من التابعين، حيث انها تقدم عدد من فيديوهات "الطبخ" بالإضافة إلى بعض القصص التي تمزج فيها روح الدعابة والمرح دائمًا، فقد ساهم بساطة اسلوبها في انتشارها بشكل كبير مؤخرًا.

«أم نور».. تعلم فن الطبخ على السرير

ام نور

أم نور من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، فهي تقدم العديد من وصفات الطعام، ولكن ليس بالمطبخ بل في غرفة النوم، حيث أنها أبتكرت فكرة جديدة لنشر محتواها للأخرين.

وأكتسبت "أم نور" شهرة واسعة بعدما أنتشرت لها الكثير من الفيديوهات الخاصة بتعليم الطبخ من داخل غرفة النوم، كما أنها دائمًا ما تشارك متابعيها تفاصيل حياتها الخاصة سواء بتنظيف المنزل أو علاقاتها مع الجيران.

كيف تؤثر السوشيال ميديا عي صحة كبار السن نفسيًا وجسديًا؟

تعتبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي، من الأمور التي فرضت نفسها علينا، فأصبحت تستحوذ على عقول الصغار والكبار، ولهذا السبب يتسأل البعض، هل يوجد تأثير نفسي سواء سلبي أو إيجابي لها بالنسبة لكبار السن.

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة صفيناز عبد السلامن استشاري الطب النفسي، أن مواقع التواصل الإجتماعي بالنسبة لكبار السن، ساهمت بشكل كبير في تخفيف مشاكل الشيخوخة، وذلك بسبب إعلامهم بكل ما يدور من حولهم، الأمر الذي يسلاعد في تقليل نسب الإصابة بالنسيان وعدم التركيز.

كما أن الكثير من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، تقدم محتوي ترفيهي، الأمر الذي يساعد في التصدي لمشاكل نفسية كبيرة مثل الإكتئاب والوحدة، وذلك من خلال رسم البسمة.

ونوهت "عبد السلام"، أن لمواقع التواصل الإجتماعي الكثير من المشكلات بالنسبة لكبار السن، وهي مشكلة التعلق او التعرض للمحتوي الدموي، فهذا يتسبب في إصابتهم بنوبات الذعر والتوتر والقلق، لذا تنصح بضرورة تجنب التعرض لمثل هذه المقاطع، بالإضافة إلى عدم التعلق والمكوث لساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب أو الموبيلات.

ويمكن للمكوث ساعات طويلة في الحصول على مشاكل جسدية، مثل أمراض المفاصل، والعين، بالإضافة إلى الصداع.