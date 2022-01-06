وزارة التضامن تهنئ الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد

هنأت وزارة التضامن الاجتماعي الشعب المصري، منذ قليل، بعيد الميلاد المجيد.

وتقدمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد من خلال تلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الخط الساخن لعلاج الإدمان يوفر العلاج لمرضى الإدمان في سرية تامة ومجانا، بالإضافة إلى توفير آليات الكشف المبكر والمشورة وكيفية التعامل مع الحالات خاصة ومن المقرر خروجها بعد انتهاء علاجها.

وعن حماية مرضى الإدمان خلال الأعياد، قال "عثمان" إنه يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية المرضى خوفا من حدوث انتاكسة، خاصة وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه يتم توفير الخدمات العلاجية من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، والتي يصل عددها إلى 28 مستشفى ومركزا علاجيا متخصصا في علاج الإدمان بـ 17 محافظة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم مراكز علاج الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.



اسباب الانتكاسة

واوضح، أن هناك عددا من الأسباب التي تؤدى إلى انتكاسة متعافي الإدمان وهى:

- وجود خلل فيما ما يسمى بالمنظومة العلاجية.

- عدم التزام بالتعليمات التي أقرها الطبيب المعالج.

- عدم التركيز في العلاج.

- سلوكيات أسرية خاطئة الأسرة ومنها على سبيل المثال المصروف الزائد للأبناء.

- وجود أسباب عاطفية أدت عودة الانتكاسة.

- أسباب نفسية.

- عدم انشغال المتعافي بالأمور الصحيحة ووجود وقت فراغ كبير.

- أصدقاء السوء.