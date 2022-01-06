الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حرب المدن فى تدريب عسكرى بين الجيشين التايوانى والصينى

مجند من عناصر الجيش
مجند من عناصر الجيش التايواني

أجرى الجيش التايواني، الخميس، تدريبًا على حرب المدن شاركت فيها قوات مشاة ومدرعات استعدادا لغزو محتمل من بكين التي تعتبر الجزيرة منطقة متمردة ستَستعيدها ولو بالقوة.

وخلال هذه المحاكاة، اشتبك فصيلان من الجيش التايواني بإطلاق النار من منازل وتحصينات ريفية، كما اجتاحت دبابات شوارع بلدة وهمية في قاعدة عسكرية في كاوشيونغ جنوب الجزيرة.

وصرح المدرّب في مدرسة المشاة كيوي يانغ للصحفيين بأن "أي معركة مستقبلية لحماية تايوان ستكون حرب مدن"، لافتًا إلى أن معظم التايوانيين البالغ عددهم 23 مليونًا يعيشون في المدن.

أضاف أن "خطط قتال القوات الشيوعية الصينية ستكون الغزو بالنزول أولا في المدن الساحلية، ثم نقل القتال إلى مناطق سكنية وتجارية أكثر كثافة سكانية، قبل التوغل في القرى الجبلية".

تايوان التي لجأت إليها القوات القومية الصينية في عام 1949 بعد هزيمتها على يد الشيوعيين، تعتبرها بكين منطقة متمردة يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي وبالقوة إذا لزم الأمر.

وأجرى جيش التحرير الشعبي الصيني مناورات علنية لمحاكاة غزو الجزيرة.

غير أن محللين عسكريين أكدوا الصعوبات التي قد يواجهها الجيش الصيني في شن غزو بري لتايوان، بالنظر لتضاريسها الجبلية وطقسها المتقلب وقلة شواطئها المناسبة لإنزال قوات.

الجيش الصيني بكين حرب المدن الجيش التايواني تايوان

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