الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أنا فضولية وبحب اقرأ الفنجان فهل هذا حرام؟.. مصطفى حسنى يرد

اقرأ الفنجان
اقرأ الفنجان

ورد سؤال من إحدى المتابعات للداعية مصطفى حسني، عبر البث المباشر الذي يجريه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" تقول: أنا فضولية وأحب أشوف المستقبل فيه ايه وأحب اقرأ الفنجان فهل قرأته حرام؟

 

من جانبه، أجاب حسني قائًلا:" نهانا الرسول عن إتيان العرافين والدجالين والكهان، وقد وردت فيها أحاديث نبوية خطر كثيرة جدًا، وقراءت الفنجان هي محاولة للتدخل في اختصاص الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا.

 

وأضاف الداعية الإسلامي الشهير، أن الفضول الذي عندك هو فضول شهوة ولابد أن يتحجم وتوضع في طريقها الصح، فالله خلق الفضول من أجل العلم، وليس لشئ آخر.

 

وأوضح الداعية الشهير، أن ما تقوليه بإنك فضولية جدًا فهذه صراحة منك، إنك تريدين معرفة أمور الأخرين وحياتهم الخاصة، ولكن هذا يحتاج إلى ضبط منك، واحذري من قراءة الفنجان.

 

وتابع حسني: فمن الممكن أن تجلسين مع أحد يقرأ إليكٍ الفنجان ويقول لكٍ معلومة خاطئة تسبب لكٍ مشاكل في حياتك، وتجعلك  لا تنامين فتأتيك الخطبة القوية والفتنة، وأيضا من الممكن أن تستغلى هذا الأمر، تجلسين مع أحد يستغل ضعفك، وهو الفضول فتوقفي وتوبي إلى الله، والله ينجيك من كل سوء.

 

يشار إلى أن مصطفى حسني، لديه برنامج "كنوز" يذاع على إحدى القنوات الفضائية، ويناقش من خلاله مجموعة من القضايا التي تهم المواطن في أمور حياتية الدينية، كما يقوم بالرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأمور دينية في المعاملات والعبادات، والتي منها الصوم والصلاة والزكاة والطهارة والنكاح والرجعة.

 

كما يقوم حسني ببث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك" للرد على ما يدور في أذهان المواطنين من الأمور الجدلية والفناوى الدينية، إضافة إلى نشر مجموعة من الأدعية التي تساهم في تقوية إيمان المسلم، وتساعده عن الخروج من الأزمات والهموم التي يتعرض لها، كما يوجه نصائح من المواقف الخالدة للصحابة حتى يحتذى بها المتابعين ويسيروا عليها في مواجهة الأزمات.

للداعية مصطفى حسني البث المباشر الفنجان حرام العرافين والدجالين والكهان أحاديث نبوية الفضول

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