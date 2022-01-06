الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان الليبى يبحث مع البعثة الأممية مسار خارطة الطريق

فوزي النويري وستيفاني
فوزي النويري وستيفاني ويليامز

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المكلّف فوزي النويري، الخميس، بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

تم خلال اللقاء مناقشة القضايا الأساسية للملف الليبي والوقوف على آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية، وعمل مجلس النواب بشأنها، كما تم مناقشة أعمال لجنة خارطة الطريق المشكّلة من قبل المجلس وآخر ما توصلت له من حلول تكفل سلاسة العملية الانتخابية واستقرار المشهد السياسي ككل.

في السياق، التقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ريزدون زينينغا، اليوم، بلجنة خارطة الطريق في مقر مجلس النواب بطرابلس.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع طبيعة عملها واطلعت على لقاءات ستيفاني وزيزينغا مع الأطراف الداخلية والدولية المختلفة.

فيما أكدت ستيفاني وزينينغا دعمهما الكامل للجنة في توجهها نحو إعداد خارطة طريق ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية.

والتقى رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري برئيس وأعضاء لجنة خارطة الطريق أمس، للاطلاع على سير عمل اللجنة.

وقدم رئيس اللجنة نصر الدين مهنى شرحا وافيا عن اللقاءات التي قامت بها اللجنة ونتائج أعمالها، فيما أكد رئيس مجلس النواب المكلف على اهمية عمل اللجنة وضرورة تذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

وضمن لقاءاتها المستمرة التقت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب يوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وتم بحث الملفات الأمنية والسياسية والعسكرية، من وجهة نظر المجلس الرئاسي كما تم بحث ملف المصالحة الوطنية من أجل دعم هذا المسار الذي يساعد على دعم المسار السياسي.

مجلس النواب الليبي فوزي النويري طرابلس الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ريزيدون زينينغا ستيفاني وليامز

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