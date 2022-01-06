الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طرح مناقصة محلية لتوريد 300 ستاند حديد بـ6 أكتوبر

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر طرح مناقصة محلية لتوريد 300 ستاند حديد لاستكمال المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

شروط الحصول على المناقصة 

وأوضح الجهاز أنه سيتم الحصول على كراسة الشروط المواصفات الفنية بمقره نظير سداد مبلغ 299 جنيها، ويقدم العطاء بمظروفين أحدهما للعرض الفني والأخر للمالي باسم رئيس جهاز المدينة في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 4000 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء 26 يناير بمقر جهاز المدينة الساعة 12 ظهراً، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف الفنية المالية في موعد لاحق. 

وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، وتخضع هذه المناقصة لإحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

 

جهاز 6 أكتوبر طرح توريد 300 استاند لتنفي لتنفيذ مشروعات جاريو بمناقصة عامة علا العلاف

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