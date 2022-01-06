الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

غدًا.. تنكس الأعلام وإعلان الحداد لوفاة 7 عمال فلسطينيين

محمود عباس
محمود عباس

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، الحداد وتنكيس الأعلام غدًا؛ حدادًا على أرواح العمال، "شهداء لقمة العيش"، الذين قضوا في حادث السير في مدينة أريحا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) أن الرئيس الفلسطيني أصدر تعليماته باعتماد العمال في ملفات الدعم لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وإقامة صلاة الغائب عليهم غدًا، معربًا عن أحر تعازيه ومواساته لأسرهم وذويهم.

كانت الشرطة الفلسطينية قد قالت، في بيان، إنها تلقت بلاغا بالحادث ليتبين أن الحادث وقع بين مركبة فلسطينية خاصة وشاحنة فلسطينية لنقل الأسمنت السائل، على مفترق رئيسي في أريحا الواقعة في شرق الضفة الغربية.

وقتل 7 فلسطينيين في حادث سير اليوم قرب قرية فصايل الفلسطينية القريبة من مدينة أريحا في الضفة الغربية.

ووقع الحادث بين شاحنتين على طريق سريع يخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية قرب أريحا الواقعة في منطقة الأغوار شمال الضفة الغربية المحتلة.

فلسطين القدس الاحتلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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