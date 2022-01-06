صرف 9 صديقات لـ«بسنت خالد» من سراى النيابة بعد سماع أقوالهن

قررت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، صرف 9 فتيات فقط من زميلات بسنت والتى لقيت مصرعها بعد تناولها حبوب الغلة السامة لقيام شابين بنشر صور مفبركة وغير لائقة لها بعد سماع أقوالهن في الواقعة.

وكانت نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية قد قررت برئاسة المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفرالزيات، حبس كل من "إبراهيم. س، وعبدالحميد. ه" المتهمين في واقعة الفتاة بسنت والتي شغلت الرأي العام بعد فتح باب التحقيق بناء على اتهام والدها للمتهمين وتم توجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإفشاء أسرار الحياة الخاصة من قبل جهات التحقيق للمتهمين واعترافاتهم خلال التحقيق بكل الملابسات حول الواقعة.

وكانت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفر الزيات قد قامت بالتحقيق مع المتهمين الرئيسيين في واقعة الفتاة بسنت بعد تقدم والدها خالد شلبي ببلاغ يتهمهما بابتزاز ابنته وفبركة صور لها على غير الحقيقة وتقديمه صورا وخزينة ذاكرة بصور وفيديو قام المتهمان بتداوله لابنته، مما أثر على حالتها النفسية وجعلها تقدم على تناول حبة غلة سامة لإنهاء حياتها بعد تعرضها لضغوط عصيبة عليها.

ووصل المتهمان إلى سراي النيابة تحت حراسة مشددة من قوة شرطة مركز كفر الزيات وسؤالهم في التحقيقات حول بلاغ الأب وأقوال أسرة الفتاة بسنت وصديقاتها بالمدرسة

كذلك مواجهتهم بالصور والفيديوهات التي تقدم بها الأب في محضره وبلاغه الموجه ضدهما.

وكان فريق من نيابة كفر الزيات قد انتقل أمس الأول إلى قرية كفر يعقوب للاستماع إلى أقوال والدة الفتاة بسنت خالد بمنزلها لتعذر حضورها للنيابة لتدهور صحتها ومعاينة منزل وحجرة الفتاة بسنت، وكذلك منازل الشابين المتهمين بفبركة صور الفتاة بسنت على غير الحقيقة في اتهام والدها وأسرتها لهما بفبركة صور لابنته ونشرها مما أدى إلى سوء حالتها النفسية وتناولها حبة غلة لإنهاء حياتها.