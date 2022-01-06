الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منح المنشآت الفندقية مهلة حتى 30 يونيو لتوفيق أوضاعها الصحية والبيئية

المنشات الفندقية
المنشات الفندقية

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية أنها تلقت خطابًا من عبد الفتاح العاصى - مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ‏والذى يشير فيه إلى تقارير جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك خلال مرور اللجان المختصة والتفتيش على محطات المياه والصرف الصحى بالمنشآت الفندقية بكل من محافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر»، حيث أفادت هذه التقارير عن وجود ملاحظات فى العديد من محطات تحلية المياه والصرف الصحى.

وطالبت الغرفة في منشور عمم على جميع المنشآت الفندقية بضرورة التوجه إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى لاستخراج التصاريح والموافقات الصحية والبيئية اللازمة لتوفيق أوضاعها فى مدة أقصاها 30 يونيو المقبل.

يشار إلى أن الدولة قامت مؤخرا بتطبيق مجموعة من القرارات دعمًا للقطاع السياحي ولمجابهة أزمة فيروس كورونا وتداعياته على المنشآت الفندقية والسياحية فقد تم تخفيض النسبة التى تقوم بسدادها المنشآت الفندقية والسياحية مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز ليتم سداد 40% بالنسبة للمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وبالنسبة للمنشآت السياحية فى المحافظات السياحية، كما أصدرت قرارها باستمرار إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية والفندقية، وذلك حتى 30 من شهر أبريل المقبل.

غرفة المنشأت الفندقية جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي جنوب سيناء البحر الاحمر محطات تحلية المياه

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