الخميس 06 يناير 2022
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حوادث

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

الأمن
الأمن

تلقت طالبة في المرحلة الثانوية بالجيزة تهديدات من شاب اخترق حسابها الخاص على موقع «فيسبوك» وتمكن من الحصول على صورها الخاصة، وأرسل إليها رسائل تهديد، طالبا منها إقامة علاقة جنسية معه، وذلك حسب أقوال الطالبة في محضر رسمي، ونجحت قوات أمن الجيزة في ضبط المتهم.

وأفادت تحريات مباحث الجيزة التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن والد الطالبة توجه إلى قسم شرطة الهرم وحرر بلاغًا بالواقعة بعد أن أخبرته ابنته بتلقيها تهديدات من شاب عبر اتصال هاتفي من رقم محدد، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات عن طريق التنسيق مع قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة تم إلقاء القبض على المتهم وتبين أنه طالب وعثر بحوزته على هاتف محمول وجهاز لاب توب وأنه قام بابتزاز الفتاة.

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن والد الطالبة «حبيبة» البالغة من العمر 17 سنة، فوجئ بها تخبره أنها تلقت رسائل تهديد بالابتزاز من صاحب رقم لا تعرفه وطلب منها إقامة علاقة جنسية معه، بعد أن أرسل لها مجموعة صور مفبركة تمكن من فبركتها بعد الاستيلاء على عدة صور لها من حسابها بموقع «فيسبوك»، وأن الفتاة حضرت بصحبة والدها وحررت محضرًا رسميا بالواقعة.

ووفق تحريات المباحث، حول الواقعة، اعترف المتهم في محضر الشرطة أمام العميد أحمد دسوقي، مأمور قسم شرطة الهرم، بأنه نجح في الحصول على الصور الخاصة بالفتاة عن طريقها، ودون اختراق حسابها على «فيسبوك» حسبما زعمت، وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الابتزاز، وتحفظت أجهزة الأمن على هاتفه المحمول وجهاز لاب توب عُثر عليه على مجموعة من الصور تخص الفتاة.

طالبة المرحلة الثانوية الجيزة تهديدات موقع فيس بوك صور مفبركة

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ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

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