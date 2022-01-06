الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

القصة الجانبية.. توقعات بقصات الشعر الأكثر رواجًا خلال 2022 (صور)

قصات الشعر
قصات الشعر

مع بداية 2022، بدأت قصات الشعر الجانبية تتصدر قائمة موضة قصات الشعر، وستكون هذه هي القصات والأنماط والألوان الأكثر شيوعًا، وفقًا لموقع “un style”

قصات الشعر


قصات شعر متوسطة الطول لعام 2022

هذه القصة  تعد  أطول من قصة  الشعر القصيرة ولكنها أقصر من قصة شعر طويلة، ويبلغ طول قصة الشعر هذه في مكان ما فوق الكتف وأسفل الذقن وستحقق نجاحًا كبيرًا في عام 2022، وهي قصة ترجع بالأساس إلي التسعينات، وفقا لموقع “un style”.

قصات الشعر

القصيرة مع أجزاء مركزية 
 

 أحد أهم تنبؤات مصففي شعر المشاهير هو الدمج بين قصات الشعر الطويلة والقصيرة مع منح شعرك مظهرًا أكثر صحة وامتلاء. 

قصات الشعر

قصة التسعينيات 

قصات الشعر

نهايات  الشعر الحادة ليست كل ما سنراه العام المقبل، فطبقات شعر التسعينيات الطويلة ستعود بقوة أيضًا، و تعتبر قصة الشعر ذات الطبقات رائعة لإضافة الحجم والشكل اللازمين وتأطير  الوجه، وعند القيام بهذه القصة ينصح  بدمج الطبقات التي تناسب نوع شعرك وملمسه في مظهرك.

قصة الشعر ذو الأجزاء الجانبية 

في العام المقبل  استعد لرؤية قصة الشعر ذو الأجزاء الجانبية  ويتوقع أخصائيو التجميل  أننا سنرى الكثير من  الشعر ​​الأنيق القصير  مع جزء جانبي ثقيل ، مثل الشعر المجعد. 

إنفجارات شعر متوسطة ​​الطول 

وسيكون عام 2022 أقل حول البوصات الطويلة والسميكة والمزيد حول تسريحات الشعر الكلاسيكية متوسطة الطول إلى طويلة، وسيظهر الشعر السميك علي الساحة أيضا مع وجود الكثير من الطبقات التي تظهر من خلال خصلات وجزء جانبي ثقيل .

تجعيد الشعر الناعم بدون مجهود

واحدة أخرى من أفضل إختيارات إتجاهات الشعر لعام 2022 هي تجعيد الشعر الخفيف والناعم والسهل، وللحصول على هذا  المظهر ينصح بإستخدام أداة  ساخنة أوسع بحيث تخلق المزيد من الموجة اللطيفة والناعمة. 

وللحصول علي نفس المظهر يمكنك أيضا إستخدام  شعر مستعار مثل الباروكة الموضحة هنا .

شعر طبيعي بدون مجهود 

تصفيف الشعر بدون مجهود  أو اللون الطبيعي هو أيضا الفكرة السائدة لعام 2022 مع لمعان شعر متوسط أو طبيعي. 

أحدث قصات الشعر الكاريه الشعر الطويل الشعر القصير قصة شعر متوسطة الطول

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وائل لطفي

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