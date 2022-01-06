منتدى شباب العالم ينعش حركة السياحة بشرم الشيخ

قال رامى رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحى بمدينة شرم الشيخ، إن انعقاد منتدى شباب العالم على أرض شرم الشيخ أنعش الحركة السياحية داخل المدينة، خاصة أنه بعد رأس السنة تهبط الإشغالات السياحية قليلًا.

ولفت إلى أن المنتدى أصبح أيقونة من أيقونات شرم الشيخ، كما أنه من المؤتمرات العالمية التي تجذب الأنظار ويجد اهتمامًا من كل وكالات الأنباء العالمية، ما يعد دعاية سياحية مجانية للمدينة، حيث يقوم ضيوف المنتدى من الشباب بالتسوق والتجول داخل المدنية ونشر صورهم التذكارية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار رزق الله فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن نسبة الإشغالات الحالية بالمدينة تصل إلى 70%، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخروج المدينة بالشكل اللائق فهناك تشديدات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على الاهتمام بالنظافة والاضاءة والصيانة المستمرة بكافة أرجاء المدينة، كما تم إقامة كشك الاستعلامات التي ستوفر من خلاله المعلومات الرئيسية والهامة والخاصة بشرم الشيخ لجميع السائحين وزوار المدينة، بالإضافة إلى العمل على مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ.

وأضاف رزق الله أن تأثير المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون ما زال تأثيره محدودًا على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حتى الآن، ولا أستطيع أن أخفى أن هناك بعض الإلغاءات من السوق الروسية والأوكرانية والأوروبية نتيجة تداعيات الفيروس الجديد.

وشهدت شرم الشيخ فى الفترة الماضية أعمال التجميل والتشجير وزراعة أحواض الزهور بكل أرجاء المدينة للظهور بالشكل الجمالى المطلوب، فتم تزيين مدخل المدينة من اتجاه طور سيناء، بالإضافة الى أعمال التشجير وزراعة الزهور بالطريق الدائري بالمدينة، وأعمال التجميل بالميادين الرئيسية والطرق وزراعة الزهور، وأعمال تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ.