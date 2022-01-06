الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المدرس المتهم بالتنمر على بسنت خالد

بسنت خالد
بسنت خالد

بدأت النيابة العامة، اليوم الخميس، تحقيقاتها مع المدرس المتهم بالتنمر على بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بقرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات، بعد إلقاء القبض عليه.

كانت الأجهزة الأمنية قد حددت هوية المدرس المتهم بالتنمر على فتاة الغربية، حيث يعمل مدرس كيمياء ومتفرغ للدروس الخصوصية منذ سنوات بعد تقديمه استقالته من العمل بالأزهر.

وذكرت شقيقة الضحية أنه تنمر عليها أمام زميلاتها وقال لها بقيتي تريند رقم واحد أكتر من بتاع شيماء، ثم بعد ذلك عادت لمنزلها وتناولت الحبة القاتلة وتوفيت.

من ناحية أخرى، قررت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حبس "أ.ي"، و"ع.ه"، المتهمين في واقعة الفتاة بسنت خالد، 4 أيام، والتي شغلت الرأي العام بعد فتح باب التحقيق بناء على اتهام والدها للمتهمين، وتم توجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإفشاء أسرار الحياة الخاصة من قبل جهات التحقيق، للمتهمين واعترافاتهم خلال التحقيق بكافة الملابسات حول الواقعة.

وكانت النيابة قد قالت، في بيان رسمي لها، إنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة الفتاة «بسنت» بكفرالزيات، موضحة أنها تلقت بلاغًا يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي من والد الفتاة المدعوة بسنت، تضمن تناولها قرصًا لحفظ الغلال متأثرةً بنشر شخصين صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأُخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.

الأجهزة الأمنية محافظة الغربية كفرالزيات مركز كفر الزيات بسنت خالد ضحية الابتزاز قرية كفر يعقوب نيابة كفرالزيات ضحية الابتزاز

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