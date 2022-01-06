الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مركز شباب شنشور تاسع إنجازات «حياة كريمة» في أشمون بالمنوفية

مركز شباب شنشور
مركز شباب شنشور

أعلن سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، الانتهاء من مشروع جديد بقطاع الشباب والرياضة بقري أشمون، حيث تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب شنشور، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أشمون، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد له.

وأوضح سرور إلى أن الهدف من تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع، وليصبح مكاناً يليق بأهالي القرى لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية .

وأشار سرور أن بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز التاسع لحياة كريمة بقطاع الشباب والرياضة بقري أشمون، وأوضح أنه جار الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت الرياضية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً علي المتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.

ويتم ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات معالي الوزير اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز أشمون.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩ كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية.

المنوفية تعليم الشباب والرياضة محافظ الفائدة مستوى رياضة الثقافية الاستاذ

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