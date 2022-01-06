بنى سويف فى المركز الثالث بين المحافظات المستفيدة من قروض «التنمية المحلية»

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، عن أن المحافظة احتلت المركز الثالث بين المحافظات في عدد المشروعات الصغيرة التي تم تمويلها من صندوق التنمية المحلية بإجمالي 337 مشروعًا، والمركز الأول من حيث حجم الاستثمارات التي تم ضخها لتنفيذ تلك المشروعات والتي بلغت 5.8 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2021، وذلك حسب التقرير السنوى الذي أعلنته وزارة التنمية المحلية في هذا المجال

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود، اليوم الخميس، لمناقشة تقرير إدارة بناء وتنمية القرية فى مجال النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من حيث عدد المشروعات المنفذة الممولة من صندوق التنمية المحلية وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التى تستهدف المرأة المعيلة والشباب، عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام.

وأضاف المحافظ أن إجمالي المشروعات الصغيرة المنفذة خلال ديسمبر الماضي بتمويل من صندوق التنمية المحلية بلغ 9 مشروعات بقيمة 419 ألف جنيه، والتى استفاد منها 29 من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بقرى: مازورة ، أطواب، دنديل ، أشمنت، باروط، بياض العرب في مجال مشروعات الإنتاج الحيواني.

وأشار السكرتير العام إلى أن الصندوق يقوم بتوفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعى والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالى ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التى توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالى وشباب القرى.