الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات حول العثور علي جثة شاب مشنوق بالمقطم

جثة
جثة

قررت نيابة المقطم، اليوم الخميس، تشريح جثة شاب عثر عليه مشنوقا داخل منزله بمنطقة المقطم في محافظة القاهرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، والاستماع لأقوال أهليه المجني عليه.

وكان قسم شرطة المقطم، قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة لشاب مشنوق داخل منزله، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب فى منتصف العقد الثالث من العمر وحول رقبته حبل، ورجحت التحريات الأولية قيامه بالتخلص من حياته، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية قسم شرطة المقطم تحريات الاجهزة الامنية العثور على جثة جثة شاب

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