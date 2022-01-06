رفع آثار الأمطار بشوارع وقرى مركز ملوي بالمنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، حملاتها لرفع آثار الأمطار وتمهيد الشوارع، في نطاق أحياء شمال وشرق وجنوب وغرب المدينة، وذلك للتيسير على المواطنين وإتاحة سيولة مرورية بمشاركة كافة الجهات المعنية.

وقال اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، أن الوحدة المحلية كثفت العمل لرفع آثار الأمطار وتمهيد الشوارع أمام المارة، حيثُ يتم الآن تمهيد شارع الشيخ إبراهيم، كما تم تمهيد الشوارع بحي شرق مدينة ملوى بشوارع ٢٦ ـ والمعهد الديني والأندلس ـ وتمهيد باقي شوارع حي جنوب مدينة ملوي، كما تم تمهيد الشوارع بحي غرب مدينة ملوي، ومنها شارعي الجسطينى ـ ورياض، كما تم تمهيد الشوارع بحي شمال ١ بشارع الجيش ـ الجمهورية ـ الحسيني البحري ـ وباقي شوارع حي شمال.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمجلس قروي الروضة برئاسة أسامة سيبويه، رئيس القرية وبإشراف أعضاء شؤون النظافة والبيئة، واصلوا تمهيد الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وكذلك أعمال صيانة أعمدة الإنارة بنطاق الوحدة المحلية وجارِ تمهيد باقي شوارع الوحدة.

كما قامت الوحدة المحلية لمجلس قروي تندة برئاسة عمر محي الدين، رئيس القرية وبإشراف محمد ثروت، سكرتير القرية وأعضاء شؤون النظافة وصلاح عبدالله مدير البيئة، باستمرار تمهيد الشوارع والطرق بنطاق الوحدة المحلية وجارِ تمهيد باقي قرى وعزب الوحدة المحلية، مشيرًا إلى قيام الوحدة المحلية لمجلس قروي إبشادات برئاسة سند مختار رئيس القرية وبإشراف يوسف عبدالحميد، سكرتير القرية وأعضاء شئون النظافة والبيئة، باستمرار تمهيد الشوارع والطرق بنطاق الوحدة المحلية.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال والحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بوضع خطة عمل تشمل المتابعة الميدانية للشوارع والأحياء الداخلية، والتعامل مع الموقف الحالي وأثناء وبعد هطول الأمطار، حرصًا على سلامة وأمن المواطنين.

رفع آثار الأمطار بشوارع وقري ملوي