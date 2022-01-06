الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل دنماركية في الشيخ زايد.. وطلب تحريات الأمن حول الواقعة

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، اليوم الخميس، بحبس المتهم بقتل فتاة دنماركية بالشيخ زايد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم لمكان الجريمة وأعاد تمثيلها، وخاطبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعى إفادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليها، لبيان ما به من إصابات أسفرت عن مقتلها، لاستكمال التحقيقات فى القضية.

اعترافات المتهم 

 واعترف  المتهم بقتل المجني بعدما سدد لها عدة طعنات، عندما اكتشفت سرقته لمسكنها، مضيفا أنه كان يتردد على المجنى عليها، لوجود معرفة سابقة بينهما، وأنه لمروره بضائقة مالية قرر سرقتها، مشيرا إلى أنه لم يخطط لقتلها لكنه فوجئ بها خلال سرقته مسكنها، فسدد لها طعنات خشية افتضاح أمره، وأرشد عن سلاح الجريمة، كما أجرى مناظرة لكيفية ارتكابه الحادث.

 وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على عينة من دماء المجنى عليه، كما تم فحص محتويات الشقة لبيان وجود مسروقات من عدمه.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، والمنشآت المحيطة بشقة الضحية، لرصد المترددين عليها، كما تم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، بالإضافة إلى فحص هاتفها المحمول، وآخر المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة لها.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن عاملا وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الشيخ زايد المتهم حبس دنماركية قتل فتاة دنماركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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