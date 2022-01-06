200 جنيه انخفاض في أسعار السكر «جملة» اليوم

شهدت أسعار السكر للجملة انخفاضًا في السوق المحلي اليوم الخميس 6-1-2022، بينما ثبتت مستويات أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي.

وتراجع السكر في القيمة الشرائية بنحو 200 جنيه للطن، بينما واصلت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي الحفاظ على نفس قيمتها الشرائية دون أي تغييرات، أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام و الأبيض) انخفاضًا ببداية التداولات اليوم في بورصتي نيويورك و لندن.

وانخفض سعر طن السكر الأبيض ليسجل 10,400 جنيه، مقارنةً بسعره أمس 10,600 جنيه، أي بمقدار تراجع 200 جنيه في الطن ،بينما ثبتت أسعار الجلوكوز ليسجل سعر الطن 9,500 جنيه ،واستقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 9,600 جنيه.

وتراجعت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك ببداية التداولات، حيث انخفض عقد مارس 2022 ليسجل نحو 18.32 سنت للرطل، وبنسبة 0.11%، كما انخفض عقد مايو 2022 ليسجل 18.07 سنت للرطل وبنسبة 0.17%، (وذلك وقت نشر هذا الخبر).

وهبطت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض ببورصة لندن للسلع، حيث انخفض عقد تداول شهر مارس بمقدار 0.20 دولار، ليصل إلى 488 دولارًا للطن بنسبة 0.04%.

كما تراجع عقد تداول مايو 2022، ليسجل 482.80 دولار بتراجع قدره 0.30 دولار بنسبة 0.06%.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التضخم موجة عالمية وتصل من الخارج، موضحا أن السكر منذ مارس 2021 يشهد ارتفاعات في الأسواق.

وأشار إلى أنه تم تحقيق اكتفاء ذاتي العام الماضي من السكر بنسبة 87%، ويتم استيراد 12% فقط من السكر، كما تم استيراد 200 ألف طن من السكر وهناك 50 طن سوف تصل نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح أن سعر السكر تسليم ميناء الإسكندرية بـ 9200 جنيه للطن، لافتا إلى أنه في حال ثبات سعر طن السكر عند 8200 جنيه سيحدث تصدير للخارج.

وكشف عن ارتفاع سعر السكر على البطاقات التموينية إلى 10.5 جنيه بداية من شهر يناير الجاري.

ووجه وزير التموين المسئولين، بأن تصل السلع للمواطن وأن عدم تحريك السعر سيحدث عدم التوازن ولن يكون في صالح أحد.