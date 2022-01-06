2.6 مليار جنيه إيرادات اتحاد المهن الطبية خلال 2021

قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد حقق إيرادات بقيمة 2 مليار و600 مليون جنيه خلال عام 2021، مشيرا إلى أنه لأول مرة يشهد الاتحاد نمو بالإيرادات السنوية بنسبة 30%، موضحا أن إيرادات عام 2020 بلغت مليار و950 مليون جنيه.

وأوضح عبد الهادى، أن الزيادة غير المسبوقة بالإيرادات كانت دافعا لمجلس الاتحاد فى اتخاذ قراراً بالإجماع بزيادة معاش الأعضاء بقيمة 100 جنيه، ليصبح 1000 جنيه شهرياً بدلا من 900 جنيه، بدءا من دفعة معاشات مايو 2022، بفارق فى القيمة الإجمالية للمعاشات المستحقة بحوالى 138 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى الاستمرار فى تحقيق زيادة فى الإيرادات بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% سنويا، وإلا فقد يؤدى ذلك إلى أزمة اكتوارية بصندوق المعاشات.

وأضاف الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن زيادة قيمة الاشتراكات السنوية للنقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بات أمرا ضروريا، لتحقيق متطلبات الخبير الاكتواري، بشأن زيادتها إلى 500 جنيه كحد أدنى لأقل شريحة فى الاشتراكات والتي ما زالت قيمتها 90 جنيها سنويا، لافتا إلى أن زيادة الاشتراكات توصية لابد أن يتم طرحها بالجمعيات العمومية للاتحاد، وسيتم طرحها فى الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد المقرر لها شهر مايو.

وكان الدكتور أبوبكر القاضي، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، قد أعلن إن مجلس الاتحاد تابع ردود أفعال الأعضاء، بشأن زيادة قيمة المعاشات 100 جنيها شهريا لتصل إلى 1000 جنيه بدلا من 900 جنيه، بدءا من مايو 2022، مشيرا إلى أن الـ100 جنيه على مستوى العضو لا تمثل شيئ بالنسبة له، إلا أنها تحتاج إلى الكثير من الدراسات ودخول الاتحاد فى استثمارات حقيقية، مع كيانات اقتصادية ناجحة، لتعزيز موارد الصندوق وضمان استمرارية الصرف دون تعريض المعاشات إلى خطر التوقف عن الصرف، نظرا لاستمرار زيادة أعداد المستحقين.