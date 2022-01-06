الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر عملة يجمع مدخرات المصريين بالخارج في عابدين

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، في القبض على متهم مشترك مع آخرين بالإتجار في العملة وجمع مدخرات المصريين في الخارج للاستفادة من فروق سعر العملة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مطبعة - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة - بممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة.

وتبيَّن قيامه - بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول - بتجميع مدخرات العاملين المصريين هناك بالعملة الأجنبية، والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمُستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من إحدى الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور بالعملة المحلية - وهو ما يعرف بنظام المقاصة وعقب ذلك يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المًشار إليه، كما تبيَّن أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى بلغ نحو (1,5 مليون جنيه مصري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي التحويلات المالية جرائم الأموال العامة الاموال العامة

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