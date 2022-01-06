الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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محافظات

في آخر 6 أشهر.. مستشفيات الحميات بالإسماعيلية تستقبل 59 ألف مريض

الدكتور أسامة العدوي
الدكتور أسامة العدوي

قال الدكتور أسامة العدوي مدير إدارة الحميات  بمديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، في تصريح خاص لـ"الدستور" إن مستشفيات الحميات بالإسماعيلية استقبلت في النصف الأخير من عام 2021، 59092 حالة وقدمت كافة الخدمات الطبية المطلوبة لهم، مشيراً أن إدارة الحميات تعاقدت مع عدد من أطباء رعاية مقيمين واخصائيين للعمل بمستشفى حميات الإسماعيلية، بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء رعاية مقيمين وأخصائيين للعمل بمستشفى حميات التل. 

 وأضاف  مدير إدارة الحميات  بمديرية الصحة بالإسماعيلية، كما تم التعاقد مع استشاري تحاليل طبية من جامعة قناة السويس للعمل بمستشفى حميات الإسماعيلية، و  استشاري جراحة لمناظرة عروض الجراحة بمستشفى حميات الإسماعيلية، و استشاري كلى للعمل بقسم الكلى بمستشفى حميات الإسماعيلية، ومع أطباء مقيمين باطنة وحميات وأطفال للعمل بمستشفى حميات التل، كما شهدت المستشفيات استقبال عدد من الحالات لغير المصريين، مما يؤكد على تطوير المنظومة الصحية داخل المستشفيات.

وأوضح "العدوي" أن مستشفى حميات الإسماعيلية، شهدت في النصف الثاني من عام 2021 التردد على قسم الاستقبال والطوارئ 50 ألف 687 حالة، وعدد حالات الوفاة 497 حالة، فيما استقبل مستشفى حميات التل الكبير استقبل في الـ6 شهور الأخيرة، 8408 حالة، وتوفي منهم62 حالة.

ويذكر أن مستشفى حميات الإسماعيلية تحتوي على 26 سرير رعاية مركزة، و16 جهاز تنفس صناعي، و171 سريرا داخليا، و 12 سريرا للاستقبال والطوارئ ، بإجمالي 209 سريرا.

وتحتوي مستشفى حميات التل الكبير على 20 سرير رعاية مركزة، كما تحتوي  على10 أسرة، و30 سرير رعاية المتوسطة، و225 سرير داخلي، و5 أسرة استقبال وطوارئ، بإجمالي 325 سريرا.

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