بناءً على برجك.. أبرز القرارات وطرق تنفيذها خلال 2022

العام الجديد هو الوقت المناسب لبداية جديدة ، وإذا كنت ترغب دائمًا في تجربة شيء جديد، فهذه هي فرصتك الآن، وإذا كنت لا تزال غير متأكد من أين تبدأ، وكنت تريد بداية سريعة وشيء يساعدك في البدء، فإليك قرار السنة الجديدة بناءً على علامة الأبراج الخاصة بك وفقًا لموقع “fustany”.

برج الحمل

برج الحمل هو علامة إبداعية، وقد تجد أنك تميل إلى الاندفاع نحو الأشياء لأنك تتوقع نتائج فورية، وقد تنوي بدء مشروع أو كتاب أو أي شيء آخر ولكنك تفشل في إكماله، اجعل من قرارك للعام الجديد هذا العام إنهاء كل ما تبدأه وتقدير نفسك للقيام بذلك.

برج الثور

الثور تحب إتقان كل شيء، مما قد يجعل من الصعب عليك فعل أي شيء، هذا العام يجب أن تخلص من بعض الركود واستمتع بكل لحظة في حياتك، مع التركيز على هنا والآن بدلاً من الخوف مما يمكن أن يكون.

برج الجوزاء

يُعرف الجوزاء بأنه أكثر العلامات إبداعًا وأحلام اليقظة، ونحن مثل برج الحمل، نميل إلى الاندفاع نحو الأشياء، فيجب أن نبطئ ونستمتع باللحظة، ونقدر العشب الأخضر، وهذا العام غيّر هذه العادة وامنح نفسك فرصة؛ لا بأس إذا ارتكبت بعض الأخطاء لتصحيح الأمر.

برج السرطان

يُعرف السرطان بكونه مدروسًا ويضع الآخرين دائمًا في المقام الأول هذا العام هو عام التغيير، لذا ابدأ بوضع نفسك في المرتبة الأولى، وضع في اعتبارك احتياجاتك أولًا، ثم ضع في اعتبارك ما يتوقعه الآخرون منك.

برج الأسد

برج الأسد أنت معروف بكونك العلامة الأكثر تكريسًا وسخاء، وعلى الرغم من أننا جميعًا نعشق ذلك البرج، فأنت بحاجة إلى تحسين مهارات الاستماع لديك، لذا نعم، عندما يطلب أصدقاؤك النصيحة، استمع إليهم؛ لا يريدون أن يسمعوا عن نوع الأشياء "لقد كنت في نفس الموقف".

برج العذراء

يشتهر برج العذراء بقلب نقي ويصعب عليه قول "لا" لأي شخص، وهذا العام هو العام الذي يجب أن نضع فيه حداً لذلك لأن الأشخاص الذين يسيرون على قلبك كان لهم بوضوح تأثير سلبي عليك، لذا يجب أن يكون قرار العام الجديد هو تحديد حدودك الخاصة.

برج الميزان

من المعروف أن برج الميزان هو أكثر علامات البروج المنتهية ولايته، وأنت مدمن جدًا على التواصل الاجتماعي لدرجة أنك نسيت أن تمنح نفسك بعض الوقت، وإنها ليست نهاية العالم إذا قضيت بعض الوقت مع نفسك وتعرفت على نفسك بشكل أفضل؛ سيكون مفيدًا عندما يحين وقت اتخاذ القرارات أو التعامل مع الصراع، وكلاهما تميل إلى تجنبه.

برج العقرب

برج العقرب، أنت واحدة من أكثر علامات الأبراج التي يساء فهمها، وهذا لأن لديك الكثير مما يحدث تحت السطح، وأنت أيضًا لست شخصًا يغفر وينسى، ولهذا السبب تجد صعوبة في الوثوق بالآخرين، خذ هذا العام كبداية جديدة، ويمكن أن يكون موضوع قرارك للعام الجدي لقد كنت على استعداد لتغيير الأمور لفترة من الوقت الآن.

برج القوس

يُعرف القوس بأنه أكثر العلامات تفاؤلاً ومغامرة، وسيكون هذا العام مختلفًا جدًا بالنسبة لك؛ لديك ميل لإبعاد نفسك عندما تكون متوترًا من العمل أو أي شيء آخر، وهذا العام قم بإجراء التغييرات التي من شأنها أن تساعدك والتحدث مع أحبائك حول كيف أن هذا يضغط عليك، ولا بأس في السماح للناس بمساعدتك.

برج الجدي

يكره الجدي أن يكون في دائرة الضوء، لكن هذا العام هو وقت التألق أنت تكره حقًا الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك والإفراط في التفكير في كل خطوة تقوم بها، وبقدر ما قد يبدو هذا وكأنه قرار مبتذل للعام الجديد، فإن هذا العام هو الوقت المناسب لتحمل المخاطر.

برج الدلو

تميل الدلو إلي العلامة المستقلة، إلى أن تكون في كل مكان بأفكارك وأهدافك، مما يجعل من الصعب عليك تحقيق أي منها، أنت جديد اتخذ خطوة واحدة في كل مرة واختر معاركك.

برج الحوت

برج الحوت، أنت علامة حساسة وخلاقة قد تحاول إخفاء موهبتك الفنية، لكن هذا العام كله يتعلق بإظهارها، وإذا كنت لا تعرف ما هي موهبتك الفنية، فاجعل من قرارك العام الجديد أن تكتشفها وواصل المحاولة حتى تجدها، سواء كان ذلك الرسم أو الشعر أو الرقص أو أي شيء آخر.