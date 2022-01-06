الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

أسوان تكرّم 34 من خاتمات القرآن الكريم

حفل تكريم حفظة القرآن
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

أناب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام اللواء حازم عزت، لحضور فعاليات الحفل السنوى لتكريم 34 من خاتمات القرآن الكريم ضمن الدفعة 25. 

حضر الفعاليات الشيخ رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ شعيب أبو سلامة المشرف العام على حلقات تحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، فضلًا عن جمع كبير من أسر المكرمات. 

وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى كلمته التى ألقاها السكرتير العام، التهنئة لخاتمات القرآن، مؤكدًا على أن الاهتمام بتكريم هذه الفئة المتميزة من حفظة القرآن الكريم يساهم فى دعم وتشجيع الأسر على تعليم أفرادها بصحيح دينهم والإلتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة فى المعاملات الإنسانية. 

وأعرب المحافظ عن أمنياته بأن تكون السيدات الخاتمات لكتاب الله نموذجًا يحتذى به وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم للمشاركة فى حلقات ومسابقات حفظ القرآن الكريم  والعمل بتعاليمه فى حياتهم ومستقبله. 

وأشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من مديرية الأوقاف ورعايتها لأنشطة تحفيظ القرآن الكريم فى مختلف مراكز التحفيظ ومنها حلقات فضيلة الشيخ شعيب والذى يمثل النموذج المشرف لرجل الدين المخلص لوطنه ديناً وعلماً وفكراً ووعياً لمفاهيم العصر ومتطلبات مجتمعه. 

ومن جانبه قدم الشيخ شعيب أبو سلامة خالص الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على رعايته الكريمة لتنظيم هذا الحفل الطيب، مشيراً إلى أن حلقات تحفيظ  القرآن الكريم تقوم على مدار عام ونصف بتقديم دروس التلاوة وأحكام التجويد وغيرها من دروس التوعية بالتعاليم والأخلاقيات السمحة التى يدعو لها الدين الإسلامى الحنيف ومنها قيم الولاء وحب الوطن والرحمة والإنسانية، بالإضافة إلى تنظيم معسكر مكثف للمراجعة والتأكد من إتمام الخاتمات لحفظ  القرآن كاملاً. 

وفى ختام الاحتفال قام السكرتير العام بتكريم خاتمات القرآن الكريم وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير عليهن.

حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
أسوان الأوقاف محافظ أسوان القرآن الكريم حفظة القرآن تحفيظ القرآن فضل

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وائل لطفي

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