«شينخوا» الصينية: مصر تحقق ارتفاعًا عير مسبوق فى الصادرات 2021

قالت وكالة شينخوا الصينية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إن جهود الحكومة المصرية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي أدى إلى الارتفاع الكبير غير المسبوق في إجمالي الصادرات المصرية فضلا عن نظام الإنتاج المرن.

وقالت الوكالة: جاء الارتفاع غير المسبوق في الصادرات المصرية في عام 2021 من الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكذلك نظام الإنتاج المرن في البلاد الذي جعلها قادرة على تغطية الاحتياجات في إطار قال خبراء اقتصاديون مصريون إن جائحة كوفيد -19.

وسجلت صادرات مصر في عام 2021 رقما قياسيا بلغ نحو 31 مليار دولار، مسجلة أعلى معدل تصدير في تاريخها وزيادة بنسبة 27 في المائة مقارنة بصادراتها في عام 2020، وفقا لبيان صدر مؤخرا عن الرئاسة المصرية.

ومن أبرز القطاعات التي عززت الصادرات المصرية المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والمحاصيل والملابس الجاهزة.

وأرجع جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب بالقاهرة، الزيادة غير المسبوقة في صادرات مصر خلال الـ 12 شهرًا الماضية إلى الإعفاء الجمركي الذي تتمتع به السلع المصرية في الأسواق العربية والأفريقية.

وقال بيومي، في حديث لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن "تأثير كوفيد -19 على اقتصادات الجوار ونجاح مصر في تغطية العجز السلعي المترتب على ذلك، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الزراعية والصناعية المصرية، أدى إلى ارتفاع الصادرات السلعية المصرية".

وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية.

وبدعم من صندوق النقد الدولي، أطلقت مصر في نوفمبر 2016 برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات تضمن تحرير سعر صرف عملتها المحلية وتنفيذ إجراءات تقشفية مثل الرفع التدريجي لدعم الوقود والكهرباء.

في أبريل 2021 ، بدأت الحكومة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح ، مستهدفة معدل نمو لا يقل عن 6 إلى 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة وخفض العجز إلى 5.5 في المائة.

وشدد بيومي على التوسع الكبير في الصادرات الزراعية المصرية ، مشيرا إلى أن مصر تعد مصدرا كبيرا للبرتقال والزيتون والتمور وكذلك الخضار والفاكهة خاصة إلى أوروبا.

وأشار إلى أن "السوق الأوروبية التي تتمتع فيها الصادرات المصرية بإعفاء جمركي كامل تعد الأكبر بالنسبة للصادرات المصرية ، تليها الأسواق العربية والأفريقية التي تتمتع فيها مصر بميزان تجاري إيجابي".

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع وزاري، أن الحكومة تبنت برنامجًا لتعزيز الصادرات ، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في نمو الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن مصر تنتج سلعا عالية الجودة تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي.

وقال الخبير الاقتصادي منجي على بدر، المستشار السابق لوزير التجارة والصناعة، إن النمو الأخير للصادرات المصرية يرجع أيضًا إلى مرونة نظام الإنتاج.

وقال بدر لوكالة أنباء “شينخوا”، إن زيادة معدلات الاستهلاك في الدول الأوروبية والعربية والإفريقية ، وسط تجميد إنتاجها بسبب تفشي فيروس كورونا ، أعطى ميزة نسبية للصناعات المصرية وساهم في زيادة الصادرات المصرية لهذه الأسواق. .

وأوضح بدر أن الزيادة في الصادرات المصرية سيكون لها "أثر إيجابي للغاية" على الميزان التجاري للبلاد ، وستؤدي إلى خفض العجز ونمو الناتج المحلي الإجمالي ، فضلاً عن تحسين الملاءة المالية للاقتصاد الوطني ، مما يتيح الوصول إلى الاقتراض الخارجي بأسعار فائدة منخفضة ويحسن المستوى الائتماني للاقتصاد المصري.