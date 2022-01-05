الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان

كتلة ميرتس
كتلة "ميرتس

هددت كتلة "ميرتس" بـ"نسف" الحكومة الائتلافية الحالية في إسرائيل إذا انصاعت للمعارضة وكثفت الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنت البؤرة الاستيطانية غير الشرعية "افيتار".
وذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية أن رئيسة الكتلة ميخال روزين أبلغت أعضاءها، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، أنها أوضحت لوزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، من حزب "تكفا حداشا"، أن استمرار وتيرة البناء في الضفة الغربية غير مقبول من ناحية حزبها.
وأشارت الإذاعة إلى أن إلكين رد، في المقابل، بقوله "إن الاتفاق الائتلافي لا يفرض قيودًا على الاستيطان في الضفة".
يشار إلى أن كتلة "ميرتس" اليسارية تمتلك 6 مقاعد في الكنيست، وانسحابها يعني سقوط الحكومة، كونها حكومة تحكم بأغلبية ضيقة للغاية بـ61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا بالكنيست.. فيما تتكون الحكومة الائتلافية الإسرائيلية الحالية من 8 أحزاب لم يجمعها سوى إبعاد بنيامين نتنياهو عن الحكم، وضمت ولأول مرة طرفًا عربيًا، وهو القائمة الموحدة "الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية".

رام الله افيتار الحكومة الاسرائيلية كتلة ميرتس فلسطين إسرائيل

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وائل لطفي

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كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان

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