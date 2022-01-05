الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الهيئة العامة للكنيست تصادق على قانون يسمح بربط بيوت عربية بشبكة الكهرباء

الكنيست
الكنيست

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قانون الكهرباء الذي يسمح بربط بيوت عربية بشبكة الكهرباء، والذي قدمه وليد طه النائب عن القائمة العربية الموحدة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، "إن أصوات نواب المعارضة من حزب الليكود تعالت بالصراخ، ودعوا رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية أيضًا، فتوجه إليهم متهمًا إياهم بأنهم لم يفعلوا ذلك الشيء عندما كانوا في السلطة، مما اضطر حراس الكنيست إلى الفصل بين الطرفين".
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو "هذا هو يوم أسود للصهيونية.. الحكومة تساعد الحركة الإسلامية في الاستيلاء على النقب والجليل"، على حد قوله.
يشار إلى أن الحكومة الائتلافية الإسرائيلية الحالية تتكون من 8 أحزاب، لم يجمعها سوى إبعاد بنيامين نتنياهو عن الحكم، وضمت الحكومة الإسرائيلية ولأول مرة طرفًا عربيًا، وهو القائمة الموحدة "الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية".

رام الله شبكة الكهرباء الهيئة العامة للكنيست إسرائيل فلسطين

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