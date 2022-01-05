طرح الجزء الثالث والرابع من الأعمال الكاملة لسمير درويش بمعرض الكتاب

يصدر قريبًا عن دار «ميتابوك» للنشر والتوزيع جزءان من الأعمال الكاملة للشاعر سمير درويش، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياتها في الـ26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

وعن هذا الأمر قال سمير درويش: «جزءان من أعمالي الشعرية الكاملة، الثالث والرابع، وفيهما 9 دواوين.. نعم، سيصدران أولًا قبل الأول والثاني لأني أعتقد أن هذه مرحلة مهمة في تجربتي أولى بالإصدار أولًا.. فـ"مين عارف"!»

وتابع: «الجزء الثالث يضم 5 دواوين: تصطاد الشياطين، سأكون ليوناردو دافنشي، غرام افتراضي، الرصيف الذي يحاذي البحر، انهيارات بطيئة، والجزء الرابع 4 دواوين: أبيض شفاف، في عناق الموسيقى، مرايا نيويورك، ثائر مثل غاندي زاهد كجيفارا».

الطبعات الأولى من هذه الدواوين صدرت عن دور نشر: شرقيات، الأدهم/ هيئة الكتاب، النسيم، مجاز، بتانة.

من هو سمير درويش؟

أما عن سمير درويش فقد ولد في 7 يناير عام 1960م في بنها محافظة القليوبية بمصر، وهو شاعر من جيل الثمانينيات في مصر، أصدر 21 كتابًا منهم 17 ديوانًا وروايتين وكتاب في الفكر السياسي والكتاب الأول من السيرة الذاتية.

ومن المناصب التي تقلدها سمير درويش، رئيس تحرير مجلة "ميريت الثقافية" الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر، رئيس تحرير سلسلة "الإبداع العربي" التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، مدير عام بالهيئة العامة لقصور الثقافة- وزارة الثقافة المصرية، عضو مجلس تحرير مجلة "الثقافة الجديدة" من سبتمبر 2012 حتى أغسطس 2016، رئيس تحرير مجلة "الثقافة الجديدة" لأربع سنوات: سنة واحدة من أكتوبر 2013 حتى سبتمبر 2014، وثلاث سنوات متصلة من أكتوبر 2015 حتى سبتمبر 2018، مدير تحرير مجلة «الكاتب العربي» التي يصدرها الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب منذ 2007 حتى الآن، المدير التنفيذي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب من 2007 إلى سبتمبر 2019، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر منذ مارس 2018.