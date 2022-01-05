الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حفل تكريم لمساعد رئيس المترو لبلوغه سن المعاش

على فضالي
على فضالي

شهد على الفضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وخالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، حفل تكريم أشرف عبدالسلام مساعد رئيس الشركة للسلامة والجودة وذلك لبلوغه سن المعاش و تقديرا لمجهوداته البارزة وعطائه المستمر طوال فترة عمله بالشركة .

بدأ حفل التكريم بكلمة ألقاها المهندس على الفضالي تحمل معانى الشكر والتقدير والعرفان للمهندس أشرف عبدالسلام فى يوم تكريمه مؤكدا على أن التكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص وشكر لما قدموه طيلة حياتهم العملية مشيدًا بالجهد الذي بذله وعمله الدؤوب، متمنيً له دوام الصحة والتوفيق والنجاح.

كما حرص جميع الحضور على إلقاء كلمة حب وتقدير وشكر للمهندس أشرف عبدالسلام فى يوم تكريمه متمنين له بداية حياة جديدة مليئة بالنجاحات المستمرة، مؤكدين أن الحفل يأتي لتكريم رجل أحبه جميع من عمل معه قيادة و عاملين وأنه سيظل نموذج يحتذى به لما يتميز به من جهد وما تحلى به من صبر وحكمة فى معالجة الأمور خلال فترة عمله.  

وأختتم الحفل بكلمة ألقاها المهندس أشرف عبدالسلام تقدم من خلالها بخالص شكره وعرفانه وسعادته بهذا التكريم ثم قام بالتقاط الصور التذكارية وسط سعادة عارمة من جميع الحضور مع تقديم بعض الهدايا التذكارية التى تعبر عن كم الحب والتقدير لشخص أجمع على حبه كل من تعامل معه.

جاء ذلك التكريم بحضور المهندس أحمد عبد الحافظ مساعد رئيس الشركة للتسويق والإيرادات والمهندس أحمد حسن مساعد رئيس الشركة الهندسة الكهربائية والمهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس الشركة للتشغيل بالخط الثانى ، والمهندس محمد ابو العلا مساعد رئيس الشركة للمهمات والمخازن ، والمهندس محمد الغرباوى مساعد رئيس الشركة للصيانة المدنية   والمحاسب مفيد وليم مساعد رئيس الشركة للمالية والمحاسب محمد عبد العال مساعد رئيس الشركة للإدارية .

الفضالي الأنفاق للسلامة والجودة لبلوغه المعاش يشهدان تكريم وصبره مساعد رئيس

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وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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