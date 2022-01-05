سفير السعودية بالقاهرة: استعدادات خاصة بالمملكة للحفاظ على صحة المعتمرين

قال أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية بالقاهرة، إن المملكة لديها الاستعدادات الخاصة بتأمين المعتمرين من كافة أنحاء الدول الاسلامية، مؤكدًا أن الجهات المسؤولة تتخذ إجراءات مشددة لحماية ضيوف الرحمن من فيروس كورونا أو متحور ”أوميكرون” الجديد.

جاء ذلك على هامش حضوره افتتاح الملتقي الدولي للخدمات السياحية المقام في أحد فنادق القاهرة.

أضاف النقلي أن المملكة تعمل على تقديم أفضل الخدمات من خلال توفير وسائل الحماية والصحة الراحة لزوار بيت الله، إضافة إلى أن هناك تعاون ومناقشات مباشرة مع الأجانب حول تقديم الخدمات للمعتمرين المصريين خلال فترة إقامتهم لأداء الفريضة وتيسير الإجراءات المتبعة والتي أعلنت عنها الدولة لحماية المعتمرين ليس في مصر قط، إنما المعتمرين وزائري المملكة من الدول الإسلامية، مؤكدًا أن المواطنين اللذين يرغبون في قضاء المناسك، لا بدّ أن تطمئن قلوبهم من ناحية الحفاظ على صحتهم من جانب، وأن يلتزم الجميع بالإجراءات المتبعة لنفس الأسباب.

أضاف سفير السعودية بالقاهرة أن ما يدور حول إعادة وقف برامج العمرة غير صحيح خاصة مع التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المتبعة، فالمتحوّر الجديد لن يؤثر على حركة العمرة حال التزام الوافدين بجرعات اللقاح.