الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

الأربعاء.. حفل توقيع كتاب «الجمال المضاد» بمكتبة القاهرة الكبرى

سمير غريب
سمير غريب

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، حفل توقيع ومناقشة كتاب "الجمال المضاد.. تأملات فى نقد الفن والعمارة"، الصادر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب للكاتب سمير غريب الرئيس الأسبق لجهاز التنسيق الحضاري، في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء القادم 12 يناير. 

ويناقش الكتاب الأساتذة الدكاترة: «محمد شاكر العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، وسعيد توفيق أستاذ الفلسفة وعلم الجمال بآداب القاهرة، وحسام رشوان المؤرخ الفني والأستاذ بجامعة الإسكندرية، وماري تيريز عبدالمسيح الأستاذ بآداب القاهرة، وأمل نصر الأستاذ بفنون جميلة الإسكندرية».

ويتضمن الكتاب الذي يقع في 430 صفحة من القطع المتوسط، دراسات ومقالات كتبها الكاتب خلال العقدين الأخيرين، حاول من خلالها الإجابة على سؤال كيف يكون الجمال مضادًا للفن؟.

ويعتبر هذا الكتاب هو الجزء الثانى من «كتاب الفن»، الصادر عن الهيئة العامة للكتاب عام 2003، كما يمكن اعتباره أيضًا مكملًا لكتب أخرى منشورة للكاتب فى الفنون التشكيلية، وكذلك يتضمن الكتاب صورًا لفنون العمارة ولوحات فن تشكيلي، استعان بها الكاتب لشرح أفكاره عن الفن والعمارة.

ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب: "جمعت فى هذا الكتاب ما بين التأصيل النظري وبين الممارسة النقدية فى المجال الذى أحببته منذ بدايات عملي في الصحافة بالنصف الثاني من القرن الماضي".

ويضيف «غريب»: «نقد الفن علمني الإبداع، فكيف أنقده قبل أن أتعلم النقد.. وتاريخ الفن نظريًا تابعته خلال 40 عامًا وحتى الآن ظل فيها الفن تعبيرًا عن الجمال بأشكال متنوعة حتى منتصف القرن الـ20، بعدها ظهر في تاريخ الفن بعد مختلف تمامًا للجمال أطلقت عليه الجمال المضاد».

يذكر أن سمير غريب أول رﺋﻴﺲ ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺤﻀﺎري 2004، وﻟﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﻠﻮط ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﺳﻴﻮط، وتخرج في ﻗﺴﻢ ﺻﺤﺎﻓﺔ كلية اﻹﻋﻼم ﺟﺎﻣﻌﺔ القاهرة 1975.

سمير غريب جهاز التنسيق الحضاري العمارة كتاب الجمال المضاد إصدارات هيئة الكتاب مكتبة القاهرة الكبرى

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