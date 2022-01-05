رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

زار المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبصحبته المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد رفيع المستوى من مستشاري النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئته بعيد الميلاد المجيد.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الأخوات والأخوة الأقباط أعضاء النيابة الإدارية الكرام الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على شعب مصر العظيم بأسره بكل خير، ولتبقى مصر كما كانت دوماً وطناً لنا جميعاً وليظل شعبها العظيم نسيج واحد يسطر بتلاحمه ووحدته أحرف التاريخ.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، مضيفا: “حفظ الله مصر وكل عام وأنتم بكل خير”.