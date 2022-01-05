جولة لوكيل «صحة دمياط» لمتابعة القوافل الطبية المجانية في فارسكور

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الأربعاء، القافلة الطبية ومركز اللقاح بالعبيدية بمدينة فارسكور لمتابعة سير العمل.

وشملت القافلة عيادات تخصصية في تخصصات “الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، المسالك البولية، العظام، الجلدية، أنف وأذن، أسنان ،رمد، وعيادة تنظيم الأسرة”.

وتضم القافلة صيدلية لمنح العلاج بالمجان لجميع التخصصات، وقد بلغ عدد المترددين على القافلة 650 شخصًا، على أن تكمل القافلة عملها غدًا الخميس.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة مركز اللقاح بالعبيدية لمتابعة انتظام العمل والحرص على راحة المواطنين وتوفير اللقاح وسلامة الإجراءات وتواجد الأطقم الطبية والإدارية.

تأتي هذه الزيارات المفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل، وحل المعوقات التي تواجه الفرق الطبية بما يعود بتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين بجميع مراكز اللقاح الثابتة والمتنقلة.