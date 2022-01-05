تعاون بين التأمين الصحي والاجتماعى لمد خدمات الحماية لعمال المقاولات

وقّع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الأربعاء، بروتوكولين تعاون بين الهيئتين بهدف تحقيق استفادة المؤمن عليهم من عمال المقاولات وحالات انتهاء الخدمة قبل بلوغ سن الشيخوخة من خدمات التأمين الصحي، في إطار توجهات الدولة لتوسيع مد الحماية التأمنية والصحية للمواطنين.

قال عوض إن البرتوكول الأول يتضمن مد خدمات التأمين الصحي لعمال المقاولات، حيث يتوجه المؤمن عليه لمكتب التأمينات لاستخراج بيان بسداده اشتراك التامينات والتأمين الصحي ثم التوجه لأقرب فرع من فروع التأمين الصحي بالمدينة أو المحافظة التابع لها محل سكنه لاستلام بطاقة التأمين الصحي، باشتراك شهري يبلغ 154 جنيها مقسمة بين 140 جنيها اشتراكات التأمينات، و14 جنيهًا اشتراكات التأمين الصحي.

وأكد أن البروتوكول الثاني يتضمن مد خدمات التأمين الصحي لفئة العاملين لدى الغير الذين أنهيت خدمتهم قبل بلوغهم سن الستين ولم يتوافر بشأنهم شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحيث يتم شمولهم ضمن منظومة التأمين الصحي خلال الفترة من تاريخ انتهاء خدمتهم حتى تاريخ بلوغهم سن الستين مقابل قيامهم بسداد الاشتراك السنوي البالغ 652 سنويًا.

أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار التنسيق بين الهيئتين لشمول باقي فئات العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمين الصحي، وأهمية ربط قواعد بيانات الهيئتين للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.

وفي كلمته أثناء مراسم توقيع البروتوكول، أكد الدكتور محمد السيد ضاحي، أنه لا يدخر جهدا لتوسيع الاستفادة من خدمات التأمين الصحي للوصول لكافة فئات المجتمع، بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة اسوة بما تحقق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

في ختام المراسم قدم عوض درع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للدكتور ضاحي؛ تقديرًا لدور هيئة التأمين الصحي في التيسير على مواطني الشعب المصري.