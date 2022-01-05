الدفع بـ6 لوادر و4 قلابات لرصف طريق الدائري الأوسطي بعد الحادث

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان عبد المنعم، أنه تم فتح طريق الدائري الأوسطي بعد الحادث المروري، الذي نتج عنه تفحم 11 سيارة بالطريق الأوسطي، ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وأضافت عبد المنعم أنه تم الدفع بـ6 لوادر كما تم الدفع 4 قلابات لرصف الطريق مرة أخرى بعد الحادث، مؤكدة أن جميع الأجهزة التنفيذية بأحياء المعصرة وحلوان يتابعون الحادث عن كثب.

كانت تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على سائق سيارة التريلا، المتسبب فى حادث تصادم 11 سيارة «ملاكى ونقل وأجرة» بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وإعادة فتح الطريق.

وتبين أن السائق يدعى «ياسر. ع»، 51 سنة، سائق من المنصورة، وسيتم التحقيق معه فى الواقعة وكشف ملابساتها.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة؛ وهى "سيارتا نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتا ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا ونتج عن الحادث وفيات ومصابين، كما نتج عن الحادث اشتعال النيران فى 4 سيارات، وجرت عملية الإخماد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.