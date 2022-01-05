الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومى للتخطيط»: قضية الأمن الغذائي تطغى على فكرة جودة وسلامة الغذاء

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

قالت الدكتورة عزيزة عبد الرازق الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، إن جائحة كورونا أظهرت أن قضية الأمن الغذائى تطغى على فكرة جودة وسلامة الغذاء خلال أوقات الأزمات والشدائد، وهو ما ظهر جليًا فى ممارسات دول الاتحاد الأوروبى وما صاحب  ذلك من انتعاش كبير فى الصادرات الزراعية المصرية آنذاك.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال حلقة علمية عقدها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أنه من الأهمية إعادة إحياء فكرة تأمين المزارعين على الزراعات الخاصة بهم فى مواجهة التغيرات المناخية المحتملة.

وفى هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه حاليًا تجرى مفاوضات مع إحدى الجهات المانحة بشأن البدء فى تنفيذ الفكرة على محصولى البطاطس والطماطم فى محافظة المنيا، بالإضافة إلى أهمية البحث عن سبل وآليات التسويق الجيد بالنسبة للمنتجات الزراعية والغذائية التى يتم إنتاجها بواسطة المزارعين، وتنظيمها بصورة تحقق النفع للجميع وتقليل الفاقد والهدر.

وأشارت إلى أهمية دراسة أثر المخاطر السعرية والكمية للحاصلات الزراعية الاستراتيجية بالنسبة للدول المختلفة جراء جائحة كورونا، ومدى تأثير ذلك على أوضاع الأمن الغذائى، خاصة وأن الزراعة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى تتعرض لأخطار طبيعية معاكسة، لاسيما تلك المرتبطة بالمناخ، وتتأثر بها بشكل غير متناسب، ويؤدى تغير المناخ إلى صدمات قصيرة الأجل، مثل الطوارئ المناخية القصوى وتتعرض مكونات النظام الغذائي والزراعي لأنواع ودرجات مختلفة من الصدمات ويمكن لأى اختلال أن ينتشر بسرعة فى كامل النظام.

وأوضحت أنه يسهل التنبؤ ببعض الاختلالات فى البيئات المتعددة المخاطر فيما يصعب التنبؤ بالبعض الآخر ويتطلب الاستعداد لمواجهة المجهول تقييمًا دقيقًا للخصائص الهيكلية للنظام، والقدرة الاستيعابية التى يتيحها تنوع المسارات والروابط فيه، مضيفة أنه فى البلدان منخفضة الدخل تعتمد الأسر المعيشية الزراعية ذات إمكانية الوصول المحدود إلى  التأمين الزراعى والائتمان فى الكثير من الأحيان على تنويع المحاصيل وإدماجها والثروة الحيوانية من أجل التخفيف من المخاطر المتصلة بتقلبات المناخ والأسواق.

التخطيط معهد التخطيط القومى الأمن الغذائي كورونا التأمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

مجلس الوزارء: الموافقة على تقنين 2162 كنيسة ومبنى تابع حتى الآن

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

أطفال «قادرون باختلاف» في ضيافة قيادة القوات البحرية (فيديو)

ضبط سائق «التريلا» المتسبب فى حادث الطريق الأوسطى

«جحيم الأوتوستراد».. التفاصيل الكاملة لحادث تصادم السيارات على «الأوسطى» (صور)

خطوات التسجيل في لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

صور

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

محطة تل أبيب

المزيد

مشادات وسباب.. اللغة العربية تثير أزمة داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

الجيش الإسرائيلى: إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله حلقت فوق الحدود