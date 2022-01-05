الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أطفال «قادرون باختلاف» في ضيافة قيادة القوات البحرية (فيديو)

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

نظمت القوات المسلحة زيارة لأطفال "قادرون باختلاف"، اليوم الأربعاء، إلى قيادة القوات البحرية، في زيارة بدأت بجولة للأطفال بأتوبيس مكشوف فى الطريق إلى وداخل القاعدة البحرية.

وبحسب فيديو، بثته وزارة الدفاع، فقد استقبل الأطفال القادرون باختلاف "حرس الشرف" وعزفت الموسيقى على شرف استقبالهم.

وظهر الأطفال، خلال الفيديو، داخل هنجر الغواصات، ورفعوا علم مصر على إحدى الغواصات الحديثة.

كما شملت الزيارة "يخت المحروسة"، وبعض العروض القتالية والتدريبات للقوات الخاصة، ثم صعدوا على متن حاملة الطائرات ميسترال والتقطوا بعض الصور، انتهاء بميناء الإسكندرية


 

 

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