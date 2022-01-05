الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

باسل السيسي: بدء رحلات العمرة النصف الثاني من فبراير المقبل

رحلات العمرة
رحلات العمرة

قال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن رحلات العمرة ستكون خلال النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، موضحا أن الشركات السياحة تسعى حاليا لتوفيق أوضاعها طبقا للضوابط المعلنة من قبل وزارة السياحة والآثار للعمل بتنظيم رحلات العمرة، لافتا إلى أنها في موضع صعب نظرا لكثرة التعقيدات التي تصاحب الضوابط، وخاصة أن الشركات كانت تنتظر بدء الموسم لتعويض خسائرها طوال العامين الماضيين.

وأضاف السيسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بحلول 25 يناير الجاري سيتم معرفة عدد الشركات التي ستنظم موسم العمرة، والذي يأتي في ظروف استثنائية للغاية، لافتا إلى أن الشركات تقوم حاليا بتحديد المشرفين التابعين الذين سيرافقوا المعتمرين، حيث حددت الضوابط ان يكون لكل شركة مشرف واحد، بالإضافة إلى تأهيل نفسها لدى الجانب السعودي، وبعد ذلك إدخال بياناتها وبيانات الوكيل السعودي الخاص بها على البوابة المصرية للعمرة.

وعن توقيت طرح برامج العمرة للمواطنين، قال السيسي إن شركات السياحة لا تستطيع أن تطرح البرامج للمواطنين وتقدم أسعار البرامج دون أن يتم الإعلان عن الرسوم التي ستتحملها الشركات لعمل مسحة فيروس كورونا للمعتمر سواء داخل مصر أو في المملكة العربية السعودية فالمواطنين يقوموا حاليا بالحجز لدى شركات السياحة، بناء على علاقة المصداقية بين المواطن والشركة التي يتعامل معها، نظرا إلى محدودية أعداد المعتمرين إلى حين الإعلان عن البرامج.

شركات السياحة موسم العمرة رحلات العمرة فيروس كورونا الأراضي المقدسة السياحة الدينية

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