مريض بانتفاخ دائم في البطن والشرج فكيف أتطهر للصلاة؟ «الإفتاء» ترد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر على «فيسبوك» من سائل يقول: «مريض وأعاني من سقوط شَرَجي نازف مزمن يحدِث لي إجهادًا مع كل عملية تبرز، نتيجة لتضخم وانتفاخ الشرج بسبب الارتشاح المائي، كما أعاني أيضًا من انتفاخ بطني بصفة دائمة يخرج معه ريح فجائي لا أستطيع التحكم فيه، مما يمنعني من صلاة الجماعة وحضور الجمعة خوفًا من تعرضي للحرج، وقد أقوم أحيانًا بالجمع بين الصلاة جمعَ تأخير، فما الطريقة الشرعية الصحيحة لطهارة هذا المريض ووضوئه وصلاته؟».

من جانبها، أجابت الدار قائلة: «يُعَد صاحب الحالة المذكورة بالسؤال من أصحاب الأعذار وقت استمرار حدَثه، وعليه أن يتوضأ لكل صلاة من غير أن يتكلف لإزالة ما علق بالبدن والثياب من خبث؛ ما دام يغلب على الظن استمرار نزوله وقت أداء الصلاة».

وتابعت الدار: «كما ينبغي عليه أن يصلي بالهيئة التي يقل أو يرتفع بها عذره ولو بالإيماء؛ إن كان يحصل به ذلك».

وأضافت أن صلاة الجمعة والجماعة تسقط عن المريض، ويصليها في بيته ظُهْرًا، ويجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وله أن يصلي الظهر والمغرب في آخر وقتهما والعصر والعشاء في أول وقتهما جمعًا صوريًّا كما ذهب إليه السادة المالكية.