الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق سيارات حادث الطريق الدائري الأوسطي بـ15 مايو

حادث الاوسطي
حادث الاوسطي

تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نتج عن حادث تصادم 11 سيارة بنفق الأوسطى بالطريق الدائري، وتم تجنيب السيارات، وتقوم أوناش المرور بعمليات رفع حطام الحادث بالكامل من الطريق وتسيير حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهي: "سيارتا نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتا ميكروباص" نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا، ونتج عنها وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين ونقلوا إلى المستشفى، كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات وتمت عملية الإخماد، وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.

تخمد حريق أعلى الطريق الأوسطي آثار حادث مروع مايو

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على توصيات لجنة قانون «تنظيم بناء وترميم الكنائس»

اشتعال النيران في 5 سيارات على طريق الأوتوستراد (فيديو)

«القضاء الإداري» تؤيد شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من «المهن التمثيلية»

تفاصيل مصرع وإصابة 4 في تصادم 11 سيارة بـ «نفق الأوتوستراد»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

خطوات التسجيل في لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

الجيش الإسرائيلى: إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله حلقت فوق الحدود

إسرائيل تُخصص فحوص «كورونا» للفئات الأكثر عرضة للخطر