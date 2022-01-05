إخماد حريق سيارات حادث الطريق الدائري الأوسطي بـ15 مايو

تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نتج عن حادث تصادم 11 سيارة بنفق الأوسطى بالطريق الدائري، وتم تجنيب السيارات، وتقوم أوناش المرور بعمليات رفع حطام الحادث بالكامل من الطريق وتسيير حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهي: "سيارتا نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتا ميكروباص" نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا، ونتج عنها وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين ونقلوا إلى المستشفى، كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات وتمت عملية الإخماد، وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.