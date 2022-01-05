البورصة تربح 5.1 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها، بختام تعاملات اليوم الأربعاء– نهاية تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية التى قادهتها المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 5.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 776.8 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس30" بنسبة بلغت 51. 0%، بما يعادل 60.81 نقطة، ليغلق عند مستوى 12043.42 نقطة، وهو الأعلى منذ ما يقرب من عام ونصف، كما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 67. 0%، بما يعادل 15.33 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 3216.66 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 71. 0%، بما يعادل 23.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 3385.91 نقطة، وسط تحسن نسبي في قيم وأحجام التعاملات التي سجلت مستوى 1.192 مليار جنيه على الأسهم، وذلك بالتعامل على نحو 424.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 44.6 ألف صفقة بيع وشراء.