الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تربح 5.1 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها، بختام تعاملات اليوم الأربعاء– نهاية تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية التى قادهتها المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 5.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 776.8 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس30" بنسبة بلغت 51. 0%، بما يعادل 60.81 نقطة، ليغلق عند مستوى 12043.42 نقطة، وهو الأعلى منذ ما يقرب من عام ونصف، كما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 67. 0%، بما يعادل 15.33 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 3216.66 نقطة.

 وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 71. 0%، بما يعادل 23.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 3385.91 نقطة، وسط تحسن نسبي في قيم وأحجام التعاملات التي سجلت مستوى 1.192 مليار جنيه على الأسهم، وذلك بالتعامل على نحو 424.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 44.6 ألف صفقة بيع وشراء.

 

 

 

أخبار البورصة المصرية اليوم راس المال السوقي تعاملات الأج تعاملات العرب تعاملات المصريين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على توصيات لجنة قانون «تنظيم بناء وترميم الكنائس»

اشتعال النيران في 5 سيارات على طريق الأوتوستراد (فيديو)

«القضاء الإداري» تؤيد شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من «المهن التمثيلية»

تفاصيل مصرع وإصابة 4 في تصادم 11 سيارة بـ «نفق الأوتوستراد»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

خطوات التسجيل في لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

الجيش الإسرائيلى: إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله حلقت فوق الحدود

إسرائيل تُخصص فحوص «كورونا» للفئات الأكثر عرضة للخطر