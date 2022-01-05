تشييع جثمان الفنان أحمد الحجار من مسجد السيدة نفيسة (صور)

شيعت قبل قليل جنازة المطرب والملحن أحمد الحجار، شقيق المطرب الكبير علي الحجار من مسجد السيدة نفيسة؛ لدفنه بمقابر الأسرة، بحضور كبير من الأهل والأصدقاء بعد أن رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز 65 عاما.

وتواجد عدد كبير من المشيعين من الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين منهم الفنان جمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف والفنان أحمد عبد العزيز والفنان منير مكرم ممثلا عن نقابة المهن التمثيلية.

وتواجد المشيعين قبل صلاة الظهر بوقت كبير في انتظار الجثمان حتى وصل وصليت عليه صلاة الجنازة من أجل الوداع الأخير والدفن بمقابر الأسرة.

وتواجد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مع صلاة الجنازة، وكذلك الفنان الشاب محمد محسن وعدد من نجوم الفن الذين حرصوا على مساندة أسرة الفنان الراحل وشقيق الفنان علي الحجار.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نعت خلال الساعات الماضية المطرب والملحن الكبير أحمد الحجار شقيق النجم على الحجار ونجل الموسيقار إبراهيم الحجار الذي غيبه الموت مساء الثلاثاء 4 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

وسبب رحيل الفنان أحمد الحجار حالة من الحزن ونعاه عدد كبير من نجوم الوسط الفني وعلى رأسهم شقيقه الفنان علي الحجار وعدد من المسئولين وصناع الموسيقى والفن في مصر.

المطرب والملحن الراحل أحمد الحجار، هو ابن عائلة فنية بامتياز فوالده الفنان الراحل إبراهيم الحجار مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى، وشقيقه النجم علي الحجار صاحب الشعبية الكبيرة في عالم الغناء. وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أعمال ليلى مراد وأسمهان، التحق الحجار بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وقدم الراحل عدد كبير من الأغنيات والألحان وشارك في صنع عدد من الأغنيات مع عدد كبير من النجوم.

جنازة الحجار