ميقاتي: التئام مجلس الوزراء اللبناني ضروري لإقرار الموازنة العامة

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء أن التئام مجلس الوزراء أصبح ضروريا لإقرار الموازنة العامة لعام 2022، مشيرا إلى أنه سيدعو إلى عقد جلسة للمجلس

خلال اليومين المقبلين بعد تسلمه الموازنة.

وقال ميقاتي، بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا صباح اليوم، إنه أبلغ الرئيس عون أن "الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسوف أتسلمها خلال اليومين المقبلين، وفور حصول هذا الأمر يصبح من الضروري التئام مجلس الوزراء لإقرارها، وهو شرط أساسي بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي ولكل المواضيع الإصلاحية التي نعمل عليها".

وأضاف: "ندعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند استلام الموازنة، للنظر بها كونها المسألة الأهم في الوقت الراهن، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب".

وقال: "اتفقنا أولاً على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تبدأ بشكل فوري إلى حين حلول موعد الدورة العادية".

واعتبر ميقاتي أن لقاءه مع الرئيس عون اليوم " كان مثمراً جداً"، مطمئناً أنه اتفق مع الرئيس عون على " الإفراج عن الاستحقاقات المالية، وخاصة للموظفين في القطاع العام والإدارات العامة والتي كنا وعدنا بإعطائها، أي نصف شهر عن نوفمبر الماضي، ونصف شهر عن ديسمبر الماضي وسيتم ذلك اليوم".

ورداً على سؤال حول وجود معطيات جديدة في ما يخص الدورة الاستثنائية لمجلس النواب والدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، قال ميقاتي "إن جدول الأعمال ووجود الموازنة أصبح أكثر من ضروري لاجتماع مجلس الوزراء، ولا اعتقد أن احداً سيتقاعس عن هذا الواجب الوطني".

يذكر أن مجلس الوزراء لم ينعقد منذ 12 أكتوبر الماضي، وفي آخر جلسة له طالب وزراء " حركة أمل" و " حزب الله "بكف يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لاتهامه بالاستنسابية والتسييس، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ولم ينعقد مجلس الوزراء منذ ذلك التاريخ، ويشترط وزراء "حركة أمل" و"حزب الله" المشاركة في جلسات الحكومة حال اتخذت الحكومة موقفاً من القاضي البيطار.