رئيس الطائفة الإنجيلية: الكنيسة تحتفل بحضور شعبي لأول مرة بعد كورونا بمشاركة 400 مسلم

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إنه لأول مرة منذ بداية جائحة الكورونا تحتفل الكنيسة بحضور الشعب، مؤكداً أن الإتصال الإنساني قيمة عظمى رغم تطور وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خلال حواره ببرنامج الترابيزة، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر فضائية الشمس، أن الاحتفال اليوم يكون بحضور نائباً عن رئيس الجمهورية وعدد من النخبة من بينهم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مشيراً إلى أن الكنيسة تتحمل عدد 2000 شخص للاحتفال بأعياد الميلاد، يكون بينهم 400 مسلم.

وعن الاختلاف في موعد الاحتفال بعيد الميلاد، قال: الكنيسة الإنجيلية تحتفل يوم 5 يناير ويظل الاحتفال مستمر حتى يوم 7 يناير، مؤكداً التاريخ نفسه ليس مقدسا ولكن الاحتفال هو المقدس.

ولفت إلى أن أوضاع المسيحيين تغيرت في مصر على مدار الحقب السياسية المختلفة، مؤكداً أن وضع المسيحيين في مصر أصبح أفضل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن مصر كان بها 1700 كنيسة ليس مقنن بهم سوى 500 كنيسة فقط وقانون بناء الكنائس قنن 350 كنيسة.

يترأس الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر احتفالية عيد الميلاد المجيد في 5 يناير المقبل بإجراءات مشددة بكنيسة قصر الدوبارة.

ومن المقرر أن يشارك في الحضور عددا من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الدولة ومندوبين عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الدكتور القس أندريه زكى اسطفانوس من مواليد 1960، متزوج وله ثلاثة أبناء، تخرج من كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة عام 1983، حاصل على دبلوم فى التنمية الاجتماعية من كندا عام 1988، وماجستير فى الدراسات اللاهوتية وعلم الاجتماع من أمريكا 1994، أيضا دكتوراه فى فلسفة الأديان والسياسة من جامعة مانشستر -بريطانيا عام 2003، عن دراسة بعنوان" الإسلام السياسى والمواطنة والأقليات".

وله أيضا العديد من المؤلفات من بينها: الإسلام السياسى والمواطنة والأقليات – مستقبل المسيحيين العرب فى الشرق الأوسط، وصدر له مؤخرا مؤلفا بعنوان الأقباط والثورة، يتحدث فيه عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ودور الأقباط فى هاتين الثورتين.

وله أكثر من 100 دراسة ومقالة نشرت فى العديد من الصحف المحلية والإقليمية والدولية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو يشغل حاليا منصب مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والتى تعد واحدة من كبريات منظمات المجتمع المدنى فى مصر والمنطقة العربية، أيضا رئيس رابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط وهى رابطة تجمع في عضويتها مختلف الكنائس الإنجيلية فى مصر ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين، كما يشارك فى عضوية العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.