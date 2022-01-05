الأحد.. معرض «التنور» للنحات رمضان عبد المعتمد بجاليري «آرت كورنر»

يستضيف جاليري آرت كورنر معرض «التنور» للفنان رمضان عبد المعتمد تحت رعاية مؤسسة شموع للثقافة والفنون، وذلك يوم الأحد الموافق 9 يناير في تمام السادسة مساءً، بمقر جاليري آرت كورنر 12 شارع سيد البكري، الزمالك، القاهرة.

يستقبل المعرض الزوار يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة التاسعة مساء ما عدا يوم الأحد من كل اسبوع. ويفتتح المعرض الدكتور محمد أبو الغار والدكتورة لوتس عبد الكريم والدكتورة صفية القباني.

الفنان رمضان عبد المعتمد سيد مولود عام 1979، وتخرج في كلية فنون بالأقصر قسم النحت 2003، ويعمل حاليا أستاذ مساعد ورئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالاقصر، وشارك «عبد المعتمد» في العديد من المعارض منها: صالون الشباب في دوراته الـ 14، 23، 22، وشارك أيضا في معارض خاصة بخان المغربي ومعرض أجيال بقاعة بيكاسو، ومعرض بقاعة الكحيلة، القاهرة، وجاليري آرت كورنر.

وحصل عبد المعتمد على العديد من الجوائز منها صالون الطلائع، وجائزة صالون الشباب الـ 23، وقد شارك في ورشة سيمبوزيوم أسوان في دورته العشرين، وله مقتنيات بمصر، فرنسا، إنجلترا، أمريكا، دبي، متحف الفن الحديث، والبنك التجاري الدولى C.I.B ، وزارة الخارجية، جامعة أسيوط، جامعة جنوب الوادي.

يعد النحت فرعاً من فروع الفنون المرئية وفي نفس الوقت أحد أنواع الفنون التشكيلية، كما أنه يرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد. ففي الأْصل، كان النقش ( أي إزالة جزء من المادة) و التشكيل (أي إضافة المواد كالصلصال). ويمارس هذا الفن على الصخور والمعادن و الخزف والخشب ومواد أخرى.

عرف فن النحت منذ قديم العصور منذ نحو 4500 سنة قبل الميلاد. منذ عهد الحداثة أدت التغيرات في عملية النحت إلى الحرية في استخدام المواد والعمليات. ويمكن العمل بكثير من المواد المتنوعة من خلال عملية الإزالة كالنحت أو عملية التجميع كاللحام والتشكيل والصب. النحت هو فن تجسيدي يرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد لإنسان، حيوان، أو أشكال تجريدية. ويمكن استخدام الجص أو الشمع، أو نقش الصخور أو الأخشاب. فن النحت هو أحد جوانب الإبداع الفني كما ينتج مجسمات ثلاثية الأبعاد.