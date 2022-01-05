مجدي البدوي: مطالب العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام مشروعة وليست فئوية

أكد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على أن مطالب العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام مشروعة، وتتفق مع القوانين واللوائح، وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات ومستحقات العاملين، موضحاً أن العاملين يرفضون كل أشكال المزايدات من جانب البعض وأنهم أكدوا في كافة مطالبهم حرصهم على استقرار الدولة المصرية، ودعمهم للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تولي العمال اهتماما كبيرا، باعتبارهم أهم عنصر من عناصر التنمية والتقدم.

وشدد البدوي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، على أنه ليس -كما يردد البعض- من بين مطالب العمال بالهيئة الوطنية للإعلام المطالبة بعدم تطبيق اللوائح الإدارية عليهم وأنهم حريصون على تطبيقها وانتظام العمل، والالتزام بالمواعيد المقرر فيها حسب القانون.

وأضاف مجدي البدوي، أن مطالب العاملين وعددهم أكثر من 30 ألف عامل ليست فئوية وتتركز في التطوير والنهوض وتحديث المعدات التي تتماشى مع التطورات التكنولوجية الجديدة، وذلك لتقديم أفضل خدمة ومحتوى إعلامي، والقدرة على المنافسة في "السوق الإعلامي"، على اعتبار أن الهيئة الوطنية للإعلام بكافة مكوناتها، قطاع استراتيجي يقدم للمجتمع التوعية والإعلام المستنير لمواجهة كافة التحديات الراهنة، كما تتمثل المطالب في إعادة تطوير المنظومة المالية والإدارية داخل الهيئة ،وصرف العلاوات المتأخرة.

وكان مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، قد أشاد بانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم للعمال منذ إطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي بعث رسائل طمأنة لعمال مصر عندما أكد خلال افتتاحه لمصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيميا بأسوان أن إصلاح قطاع الأعمال لن يكون على حساب حقوق العمال.