الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات لصوص قتلوا «غفير» في بني سويف

جريدة الدستور

اعترف لصوص بمحاولتهم سرقة خطوط بترول في بني سويف، وتبادل إطلاق رصاص مع خفراء، أدى إلى مقتل خفير أثناء التصدي لهم.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص ببنى سويف، وضبط مرتكبى الواقعة وكذا ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة المواد البترولية.

 وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف، بالعثور على جُثة (مُزارع  "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز وبها عيار نارى بالرأس وسحجات متفرقة وبجواره الدراجة النارية خاصته وعُثر بين طيات ملابسه على هاتفى محمول - مبلغ  مالى - عدد من الطلقات النارية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى ببنى سويف إلى أنه حال استقلال المجنى عليه دراجة نارية قيادته وبصحبته (خفيران خصوصيان " خفرة خط أنابيب البترول (التبين/أسيوط) المار بالظهير الصحراوى الغربى بدائرة مركز سمسطا" - ومقيمان بدائرة مركز شرطة الفشن) وبحوزتهم (طبنجة - بندقية آلية) شاهدوا 4 مجهولين يقومون بتركيب محبس على خط أنابيب البترول المشار إليه لسرقة المواد البترولية منه، فتوجهوا إليهم ولدى وصولهم بادر المجهولين بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم فقام أحدهم "خفير خصوصى" بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية فأصاب المجنى عليه بطريق الخطأ فأودى بحياته ولاذ الجميع بالهرب تاركين المجنى عليه بمكان العثور.. وأمكن ضبط الخفيران الخصوصيان وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة بندقية آلية - عدد من الطلقات من ذات العيار) كما توصلت التحريات إلى تحديد القائمين على تركيب المحبس على خط البترول عدد 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة الفشن.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، وبمواجهتهم جميعاً أقروا بصحة ما جاء بالتحريات وأرشد الخفير المتسبب فى وفاة المجنى عليه عن السلاح النارى الخاص بالمجنى عليه (طبنجة – عدد من الطلقات النارية.

سرقة خطوط بترول بني سويف إطلاق رصاص مقتل جثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

مهندس يتقدم بدعوى إسقاط نسب: «على علاقة بأحد الأشخاص وأعطته المصوغات الذهبية»

وزيرة الصناعة تُصدر قرارًا بمد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة

«امتحانات منتصف العام للأول والثاني الثانوي اختيار من متعدد».. الحكومة ترد

قائدها دخل في غيبوبة.. تحقيقات موسعة في اصطدام سيارة بطفل في أكتوبر

تطعيم 5.7 مليون طفل بشكل كامل ضد «كورونا» في الفلبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة يومية بـ«كورونا»

مواجهات مع الاحتلال في قلنديا.. وإصابات بالرصاص في بيتا

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد