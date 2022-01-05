اعترافات لصوص قتلوا «غفير» في بني سويف

اعترف لصوص بمحاولتهم سرقة خطوط بترول في بني سويف، وتبادل إطلاق رصاص مع خفراء، أدى إلى مقتل خفير أثناء التصدي لهم.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص ببنى سويف، وضبط مرتكبى الواقعة وكذا ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة المواد البترولية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف، بالعثور على جُثة (مُزارع "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز وبها عيار نارى بالرأس وسحجات متفرقة وبجواره الدراجة النارية خاصته وعُثر بين طيات ملابسه على هاتفى محمول - مبلغ مالى - عدد من الطلقات النارية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى ببنى سويف إلى أنه حال استقلال المجنى عليه دراجة نارية قيادته وبصحبته (خفيران خصوصيان " خفرة خط أنابيب البترول (التبين/أسيوط) المار بالظهير الصحراوى الغربى بدائرة مركز سمسطا" - ومقيمان بدائرة مركز شرطة الفشن) وبحوزتهم (طبنجة - بندقية آلية) شاهدوا 4 مجهولين يقومون بتركيب محبس على خط أنابيب البترول المشار إليه لسرقة المواد البترولية منه، فتوجهوا إليهم ولدى وصولهم بادر المجهولين بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم فقام أحدهم "خفير خصوصى" بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية فأصاب المجنى عليه بطريق الخطأ فأودى بحياته ولاذ الجميع بالهرب تاركين المجنى عليه بمكان العثور.. وأمكن ضبط الخفيران الخصوصيان وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة بندقية آلية - عدد من الطلقات من ذات العيار) كما توصلت التحريات إلى تحديد القائمين على تركيب المحبس على خط البترول عدد 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة الفشن.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، وبمواجهتهم جميعاً أقروا بصحة ما جاء بالتحريات وأرشد الخفير المتسبب فى وفاة المجنى عليه عن السلاح النارى الخاص بالمجنى عليه (طبنجة – عدد من الطلقات النارية.